Silvina Luna atraviesa un delicado momento de salud después de los cambios estéticos que se realizó con el doctor Aníbal Lotocki.

La ex Gran Hermano pelea por su bienestar desde hace ya tiempo pero en los últimos meses salió a la luz que la ex modelo deberá recibir un trasplante de riñón.

“Tengo que hacerme diálisis tres veces por semana”, contó en Agarrate Catalina de La once diez. . “Si pienso en todo lo que tengo que encarar, me agarra una ansiedad bárbara”, agregó Silvina Luna en la entrevista sobre este particular momento.

Silvina Luna y el comunicado sobre su salud.

Según reveló Luna, el trasplante no puede ser inmediato debido a que, además, combate las consecuencias de una bacteria que le impide realizar este proceso.

Quién fue la persona que se ofreció a ser el donante de Silvina Luna

Silvina Luna confirmó que recibió muchas ofertas de donaciones y, aunque no quiso develar la identidad de esas personas, se animó a contar que fue su hermano Ezequiel el principal candidato.

Silvina Luna y su hermano

“Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo... Yo sé que él está ahí", dijo.

Luego, Silvina Luna destacó la solidaridad de las personas que se ofrecieron. "Increíble la cantidad de personas que se ofrecen a donar sus órganos altruistamente. No solo directamente a mí... ‘Tengo la necesidad de ayudar a alguna otra persona’, me dicen", contó.

AL.M