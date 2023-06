Silvina Luna es una de las tantas mujeres que están sufriendo las consecuencias por las malas praxis de Aníbal Lotocki, cuyas cirugías les trajeron distintas complicaciones. En el caso de la modelo, una inyección de biopolímeros en sus glúteos le provocó una hipercalcemia e insuficiencia renal.

Tras años de batallar con las secuelas de sus operaciones, Silvina Luna reveló hace un tiempo que debía recibir un trasplante de riñón, que sería el de su hermano. Sin embargo, unos estudios que se realizó hace unos días fueron negativos, por lo que fue internada en el Hospital Italiano. De todas maneras, la modelo se mantiene muy esperanzada de que todo va a salir bien y así lo compartió con sus seguidores, trayéndoles seguridad.

“Hola amigos, miren donde estoy: estoy en la sala de diálisis. Supongo que mañana ya me voy a casa”, comenzó explicando Silvina Luna en un video en su Instagram, dando a conocer: “Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria”.

Silvina Luna trajo tranquilidad y esperanza a su cuadro de salud, al informar a sus seguidores que sus médicos pudieron encontrar los medicamentos correctos. “Por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar. Son dos, así que los estoy probando ahora, internada, para ver si los tolero y si está todo bien. Por ahora, viene todo perfecto, así que estoy contenta con eso”, agregó.

En cuanto a su trasplante, la modelo compartió las novedades y cómo es el trayecto que le queda para cumplir con este objetivo. “Ya empecé otro camino que me tiene entusiasmada, que es el camino para combatir esta bacteria y el camino al trasplante. Quería contárselos a todos los que están ahí pendientes, a los que me preguntan y a los que me envían oraciones y palabras de cariño. Así que gracias y seguimos ahí, con fuerza. A no bajar los brazos a toda persona que esté en una situación familiar”, cerró Silvina Luna.

Silvina Luna reveló que quiere ser madre luego de su trasplante

Las complicaciones a raíz de la mala praxis de Aníbal Lotocki le ha impedido a Silvina Luna llevar su vida con normalidad, teniendo que armar distintas rutinas que se adapten a sus horarios de diálisis o a sus impedimentos físicos. Más allá de eso, la modelo reconoció que, una vez conseguido el trasplante, quiere retomar su vida y poder cumplir sus sueños de formar una familia.

En diálogo con Ángel de Brito, Silvina Luna explicó: “Les pido a mis amigas que vengan a casa para compartir momentos porque no puedo salir, pero el amor y creer, esos días que no puedo más... decir ‘tengo fe’ y visualizo que voy a estar trasplantada y volver a recuperar mi vida. Voy a recuperarla, pero no va a ser la misma”. A su vez, la modelo reflexionó sobre uno de sus mayores anhelos: el de formar una familia. “Los años pasaron y es uno de los deseos que se me despertó de más grande. Siempre fui media Susanita, pero en las relaciones no pasó”, expresó.

