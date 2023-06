Se difundieron los fuertes chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki tras la cirugía

Silvina Luna se encuentra en un estado muy delicado y permanece internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La modelo sufre de hipercalcemia e insuficiencia renal y actualmente está sedada y con respirador producto de una bacteria que se alojó en sus pulmones.

La noticia conmocionó al mundo del espectáculo y son muchos los famosos que se encuentran rezando por la mejoría de la joven que supo ser la estrella de Gran Hermano.

La modelo ya estaba hospitalizada desde el 13 de junio. Sin embargo, en los últimos días su estado de salud empeoró debido a una infección por una micobacteria que afectó su sistema respiratorio. Con el fin de combatir esta situación, Luna se encuentra sedada y con asistencia respiratoria, a la espera de una mejoría en su condición de salud, la cual ha sido descrita como muy delicada por el Dr. Guillermo Capuya en declaraciones brindadas el pasado miércoles 28 de junio.

En medio de este contexto, salió a la luz una serie de conversaciones por chat entre la modelo y el médico después de una cirugía plástica que se realizó en el año 2012. En el programa TN Central, se difundió parte de esa conversación, en la cual se pudo leer a la modelo solicitando ayuda a Lotocki debido a los intensos dolores que estaba experimentando.

Qué dicen los chats entre Silvina Luna y Aníbal Lotocki

“Hola Aníbal, te cuento que ya estoy en Ibiza, re engripada y con fiebre. No sé si la fiebre viene de la inflamación en la cola”, se leyó en los primeros mensajes que le había enviado Silvina al médico. Luego, continúan: “Donde me rellenaste tenía un hematoma, me duele que casi no puedo sentarme”.

Los chats de Silvina Luna y Aníbal Lotocki - TN CENTRAL

Más adelante, la modelo sigue explicándole lo que le sucedía. “No sé si fue el avión o el calor de acá pero empeoró y me duele mucho”, le decía preocupada por su estado físico y por el malestar que sentía. Enseguida, ella le consultó por las consecuencias que podría causarle: “¿Hay posibilidad de que se infecte eso? Los pinchazos siguen”. En otra secuencia, Silvina le detalla a Lotocki: “Tengo algo duro alrededor del muslo, ¿se pudo haber encapsulado?”.

Los chats de Silvina Luna y Aníbal Lotocki - TN CENTRAL

A continuación, le siguieron las respuestas del médico: “Lo que sentís es parte de la cicatrización”. “Necesitás masajes o drenajes en la zona”. También le sugiere que se mantenga activa y se mueva. “Tenés que empezar a hacer gimnasia”.

Por último, Aníbal Lotocki le escribió “tomate un ibuprofeno que con eso se tiene que solucionar la cuestión”. Los chats entre el denunciado y Silvina Luna forman parte de la causa judicial que la modelo le inició por mala praxis.