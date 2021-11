Se filtró el apodo que tiene la China Suárez en el mundo de las botineras españolas

La historia del triángulo amoroso de Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi no tardó en llegar a los oídos de las esposas de algunos jugadores del fútbol español. Al saber del WandaGate las mujeres prendieron sus alamar ya que la actriz estuvo instalada en Madrid durante gran parte del escándalo. A pocos días de su vuelta al viejo continente, las compañeras de los deportistas la bautizaron con un particular apodo a la ex de Benjamín Vicuña.

"Las mujeres de los jugadores de fútbol en España estaban ardiendo", contó Paula Varela en Intrusos. Con información precisa, la periodista aseguró que a Suárez la apodaron como "el terror de los maridos".

"Todas les preguntaban a sus maridos '¿vos no chateaste con la China Suárez?'. No la quieren cerca. Es el terror de los maridos", cerró.

Revelan qué hizo Benjamín Vicuña cuando se enteró que la China Suárez le fue infiel

La historia entre la China Suárez y Benjamín Vicuña también tuvo su capítulo durante el Wandagate.

Cuando se confirmó que la actriz de 29 años había mantenido un romance con Mauro Icardi, también se revelaron otros amoríos que son parte del pasado. Al parecer, la diosa mantuvo algunos encuentros con Nico Furtado cuando aún no se había confirmado su separación con Vicuña.

“Ellos venían mal. Vicuña había descubierto la infidelidad de La China con Nico Furtado”, contó Paula Varela en Intrusos.

De acuerdo a su información, la pareja de actores decidieron darle una nueva oportunidad a su relación y el chileno habría comprado la casa que ahora remodela la China en Chacras de San Isidro.

"Pero luego se entera que sigue con Furtado. Ese día empezaron las discusiones. ‘Dijiste que te ibas a poner las pilas, que se terminaba todo. Te compré la casa para arrancar de nuevo”, continuó la periodista sobre la charla privada que habría tenido la pareja.