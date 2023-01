Hace unas semanas estalló la polémica por la ausencia de Indiana Cubero en las fotos que Nicole Neumann compartió, de su viaje a Europa, con sus otras dos hijas. Todo apuntaba a una mala relación con Neumann y una desautorización para viajar con su papá, pero se conoció el motivo por el que Indiana quiso quedarse en Mar del Plata.

La desconcertante noticia recrudeció cuando tampoco se la vio a Indiana en las fotos con Mica Viciconte y Fabián Cubero en Punta Cana. La familia del ex jugador de futbol salió a hablar y aseguró que la adolescente se había quedado con su familia paterna en la costa argentina. Resulta que Indiana Cubero decidió no irse de vacaciones porque debe estudiar para rendir en febrero unas materias que le quedaron pendientes.

Nicole Neumann con Allegra y Sienna Cubero en Europa

"Existen, sí, algunas diferencias con su mamá, pero lo cierto es que Indiana tiene materias pendientes y se habría quedado a estudiar", confesó Débora D´Amato en A la tarde. La panelista no negó los problemas de madre e hija que hay entre Nicole e Indiana, pero aseguró que la versión que corría por las redes, sobre la desautorización legal de Neumann para que su hija viaje con Fabián, es mentira.

Indiana Cubero, además de sus materias pendientes, habría decidido no viajar con Nicole Neumann por varias diferencias en cuanto a la convivencia. Incluso, se habló de que la adolescente de 14 años manifestó sus ganas de irse a vivir con su papá, una decisión que podría terminar de romper su vinculo con Nicole Neumann, ya que a la modelo no le gusta que Mica Viciconte esté cerca de sus hijas.

Mica Viciconte, Luca y Fabián Cubero en Punta Cana

"Tras hablar con fuentes cercanas a las dos partes, voy a decir que no es que Nicole no firmó la autorización, sino que llamó a su hija para invitarla a viajar a España para limar asperezas. Pero Indiana le dijo 'mamá, las diferencias no se arreglan con viajes´", explicó Débora D´Amato.

Nicole Neumann viajó a Europa para elegir su vestido de novia

Luego de haberse comprometido con Manu Urcera en Punta del Este, Nicole Neumann decidió viajar a Europa con sus hijas, Allegra y Sienna Cubero, para recorrer las casas de novia más top del viejo continente. Además de disfrutar unas vacaciones en familia, la modelo puso en marcha la búsqueda de su vestido ideal. Junto con las dos pequeñas, visitaron la casa Pronovias, una marca muy conocida en Europa.

