Luego de hacer su descargo en la pista de ShowMatch, contra su pareja Eduardo Fort, Rocio Marengo mantuvo un mano a mano con Ángel de Brito. Mientras explicaba lo sucedido entre la participante de La Academia y el hermano de Ricardo Fort, el conductor del ciclo de El Trece rememoró las relaciones pasadas de Marengo. En sus dichos, reveló un dato desconocido sobre la relación que mantuvo Rocio y Marley, dos décadas atrás.

Ángel de Brito reveló un dato desconocido sobre el romance entre Rocío Marengo y Marley

Rocio Marengo y Ángel de Brito tuvieron una charla intima en el ciclo de El Trece. La participante de La Academia contó que aún sigue en pareja y que sueña con ser madre, mientras que explicaba lo que espera del empresario. "Tuve un día de furia, de mucho cansancio. Estaba hablando en serio el otro día. Conté mis necesidades. Explotó todo porque todos saben que estar en La Academia no es fácil. Venia de muchos duelo. La mentira de él me hizo estallar. Siempre mi cable a tierra fue mi trabajo soy amante de mi trabajo donde me decís que hay que laburar lo hago. En las últimas semanas yo sentí que no estaba bien. Sentía que me salía mal todo y cuando me doy cuenta que la estaba pasa do mal es cuando necesité que Edu esté conmigo" expresó la modelo.

Antes de reproducir la conversación de De Brito y Marengo, el conductor de Los Ángeles de la Mañana presentó la nota diciendo: “Muchas personas se sintieron identificadas con el descargo de Marengo en ShowMatch. En el jurado, en las casas, en la gente, en las redes. Me parece que Rocío, más allá de todo lo que pensemos de ella, tiene razón en que hizo su carrera sola, nunca fue la ‘novia de’”. Y agregó: “Salvo la pavada de Marley, que era un chiste. Nunca estuvo colgada de nadie”.

El comentario de Ángel tomó por sorpresa a la audiencia, y de esta manera el periodista dio por entendido que el noviazgo entre la modelo y el conductor de La Voz Argentina fue todo una mentira. Cabe recordar que el “vinculo” comenzó dos décadas atrás, cuando Marengo tenia apenas 20 años e iniciaba su carrera en los medios.

Rocío Marengo en LAM tras su ataque llanto en La Academia: "Quiero que mi novio me apoye"

Luego de estallar en llanto y furia en la pista de La Academia de Showmatch en donde Rocío Marengo le habló directamente su novio Eduardo Fort, con quien está hace 8 años en pareja. Allí la mediática le reclamó al empresario que no la acompaña al programa y en su carrera. En una charla intima, Rocío se abrió con Ángel de Brito.

"Edu es de riesgo y aposté a una familia y renuncié a un trabajo el año pasado. En todos estos años hice mucho por amor y ahora me planto y pretendo lo mismo quiero que vaya y me acompañe. Estaba rota en pedazos por una mala experiencia laboral y sufrí una decepción con un trabajo anterior (MasterChef). Pretendo que Eduardo tenga un gesto de amor. La decisión de estar en La Academia la tome con el y ve que me hace feliz y no entiendo cómo él como novio mio no va y le da la mano a Marcelo y le dice gracias. Quiero que se pare solo ahí y me acompañe como los novios de mis compañeras que son perfil bajo y lo hacen por amor. El me dijo me pongo la vacuna y voy y jamás cumplió. Bueno ahora yo me plantó y le exijo que vaya", cerró Rocío algo triste por su momento personal.

