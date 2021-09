Revelan los motivos del estallido de Rocío Marengo y la versión de Eduardo Fort

Rocío Marengo generó una verdadera conmoción en La Academia cuando realizó un fuerte descargo contra su pareja, Eduardo Fort.

La bailarina estalló en llanto y provocó la sorpresa de todos los presentes cuando reveló el mal momento que vive con su relación con el hermano de Ricardo Fort. "Estoy harta, repodrida de mi pareja. Hace 8 años que estoy esperando que venga a verme y no viene. Se fue a Estados Unidos a rascarse las pelotas y vacunarse. ¿Eduardo Fort tenés una novia? Vení y hacete cargo. Hay cosas que yo no merezco”, dijo entre lágrimas en la pista de ShowMatch.

Ante la sorpresa por este estallido, la mediática explicó cuáles fueron las causas de esta desahogo público. “Me desahogué en la pista, el trabajo es un bálsamo para mí. Siempre ha sido mi refugio. Toda la vida trabajé muchísimo. Mal o bien, yo siempre me mantuve vigente trabajando en los mejores proyectos y formatos, no solo en Argentina sino en Chile también. Una vez más me refugio en un numero 1 que me supo contener en un momento de colapso. A mi me gusta llegar a la gente y que sepan como soy", contó Rocío Marengo después de este controvertido colapso.

Lo cierto es que, tras la polémica, en LAM contaron con la palabra de Eduardo Fort quien, según Ángel de Brito, la llamó ni bien se enteró de lo que sucedido en el aire. Pía Shaw habló con el empresario yt dio su versión de los hechos.

"No venían teniendo dialogo. Según él, ella estaba colapsada pero no sé qué le estaba pasando porque no hablamos", reveló la periodista sobre la palabra de Fort.

Luego, se refirió a la presencia en la pista de La Academia, uno de los reproches que le hizo en el aire. "Alguna vez le dije que iba a ir pero no quedó nada concreto. También dijo que estuve boludeando en Miami, estuve trabajando", contó Pía.

Los verdaderos motivos del descargo de Rocío Marengo

Después de este escándalo, el periodista Pampito Perelló Aciar se animó a contar cuáles fueron los motivos ocultos por los que decidió estallar en el aire. "Esto lo cuento porque ella lo contó públicamente, en su momento, pero otra de las cosas por las que Marengo está dolida es porque le gustaría ser mamá. Ayer en un momento dijo 'yo Ya tengo tantos años, apuesto a esta pareja'", dijo en Mañanísima en Ciudad Magazine.

