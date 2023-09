Las series de época tienen un encanto único que nos transporta a tiempos pasados y nos permite explorar mundos y personajes fascinantes. En Netflix, el catálogo de este género es amplio y diverso, pero en esta ocasión, seleccionamos algunas producciones mejor valoradas por la crítica.

Las Chicas del Cable

La serie española de Netflix nos transporta a la década de 1920, siguiendo las vidas de cuatro valientes mujeres que desafían las normas sociales y luchan por su independencia en una época de cambios y revolución. "Las Chicas del Cable" es un viaje emocionante lleno de secretos y desafíos.

The English Game

Este drama histórico nos sumerge en la Inglaterra del siglo XIX a través del fútbol, utilizando este deporte como telón de fondo para explorar los conflictos sociales y políticos de la época. Producida por Julian Fellowes, el creador de "Downton Abbey," esta serie ofrece una mirada única a la historia y la pasión por el fútbol.

Anne With An E

Aunque ya ha sido cancelada, "Anne With An E" ha dejado una huella imborrable en los corazones de sus seguidores. Esta adaptación de "Ana la de Tejas Verdes" sigue la vida de la enérgica y soñadora Anne Shirley en el Canadá del siglo XIX. Es una serie que se disfruta en familia y que resalta la importancia de la imaginación y la amistad.

The Get Down

Esta elección quizás sorprenda, pero "The Get Down" se ajusta al marco histórico de las series de época, transportándonos a la Nueva York de los años 70. La serie sigue a un grupo de jóvenes afroamericanos que luchan por triunfar en la música en medio de una ciudad vibrante y cambiante.

Alias Grace

Basada en la novela de Margaret Atwood, "Alias Grace" narra la historia de un juicio por asesinato en el siglo XIX. A través de un profundo análisis de la misoginia de la época, la serie cuestiona la incapacidad de la sociedad para escuchar a las mujeres.

Gambito De Dama

No podríamos dejar de mencionar "Gambito De Dama," una de las series más aclamadas de Netflix. La historia de Beth Harmon, una prodigiosa jugadora de ajedrez en los años 60, es un viaje emocionante lleno de adicciones y triunfos. Esta serie demuestra que el género de época puede ser emocionante y relevante.

