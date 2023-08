Daryna Butryk, la multifacética actriz que le dio vida a Cecilia Roth en la serie “El amor después del amor”, está nuevamente detrás de un esperado estreno. Se trata de “Julio, felices por siempre”, una película uruguaya que en su estreno de 2022 se llevó el elogio de la crítica y que ahora llegó a las salas argentas.

La cinta es una comedia romántica del director Juan Manuel Solé Lorenzelli, en donde Daryna está acompañada por Chepe Irisity, que le da vida a Julio, un hombre que pertenece a una generación criada por Disney y padres divorciados. Con historias de amor complejas, todo cambia para él cuando conoce a Claire, una turista estadounidense, encarnada por Butryk.

“La película tuvo una repercusión muy buena, que yo no sé si esperábamos... Obviamente, era una película que le teníamos toda la fe porque es una comedia muy linda, muy divertida, llorábamos de risa en los rodajes, leyendo el guión.. Pero yo no sé si esperábamos que tenga una repercusión del calibre que tuvo, pero la verdad que fue la peli más vista del año 2022 en Uruguay, tuvimos 7 nominaciones a distintos premios, incluso gané yo gané uno a mejor actriz, con lo cual muy agradecida también por la profesión que siga trayendo estos regalos”, aseguró la actriz en una charla con CARAS.

-Pasaste por el drama y ahora una comedia, ¿cómo te sentiste con eso?

-A mí la comedia es un formato que me encanta, me divierte mucho y es una alegría poder traer la película a la Argentina y que la puedan ver mis amigos, mi familia y toda la gente que ya me vio haciendo otros papeles. Creo que es lindo poder ver a un actor en distintas facetas, ¿no? Eso me entusiasma mucho.

-Además, la peli tiene una complejidad que es el idioma, porque interpretás a una joven estadounidense…

-Es una complejidad. Sí, sí. Desde el vamos, busqué a la yankee de la peli y entonces desde el vamos, cuando a mí me llegó esta propuesta del casting yo dije "bueno, me la juego" y hago una especie de español mentiroso como si fuese alguien de Estados Unidos que está intentando, o sea que seguramente haya estudiado español y que por eso lo sabe hablar, pero que claramente habla con acento porque no vive en Latinoamérica. Fui con esa propuesta un poco mandándome la parte.

-Y todo eso teniendo en cuenta que el español tampoco es tu lengua madre, vos venías de Ucrania con otro conocimiento y también acá tuviste que aprender otro idioma, pensaba en eso que loco lo que te está permitiendo la actuación…

-Tenés razón, no lo había pensado, y es muy lindo la verdad. Y es que sí fue una dificultad real que tuve que atravesar en la vida a los 6 años y piquito para poder entrar en esta nueva cultura y hacerme de mis amigos y demás, para poder empezar a moverme y estudiar y todo lo que vino después.

Daryna y un amor: la actuación

Daryna ama la actuación y si bien fácilmente podría haber sido su primera opción como carrera, en su momento pensaba que era algo que podía hacer como parte de un pasatiempo mientras se formaba en algo más tradicional.

“Yo cuando salí del secundario me anoté el traductorado público en inglés y en ruso, y finalmente, después de 6 meses de llorar todas las mañanas, porque no quería saber nada con eso, decidí dejarlo. Y esto en su momento fue difícil, porque estaba absolutamente enamorada de la actuación y yo la verdad es que no lo veía como una salida laboral para nada, lo veía como un hobby, un poco por lo que mamé en mi casa, digamos, por lo que era como impuesto", confesó la actriz.

Luego, ahondó en cómo finalmente logró despejar su mente y considerar a la actuación como una real profesión "Pero cuando me di cuenta de que estaba llorando todos los días yendo a la universidad pública, bueno, busqué a un orientador vocacional. Toqué una puertita que encontré en medio de la facultad y me atendió Claudia Yazán, no me voy a olvidar más su nombre, una profesional increíble, me dio un paseo por todas las carreras que había por haber y cuando quedaron las tres -psicología, arte visual y actuación-, yo dije: ‘Ah, bueno, de acá hay una sola carrera que es psicología y el resto es hobby’. Y ella me explicó que no, que uno puede vivir de esto, que puede vivir de lo que sea, digamos, siempre y cuando esté segura que ese es el camino que quiere hacer y que sea algo que lo apasione.

-¿Qué sentís por la actuación?

-Y la verdad es que a mí la actuación me emocionaba muchísimo, entonces, fue muy... la verdad es que eso, tuve muchas trabas en el periodo que me pudieron haber detenido, no tenía contactos, no sabía leer teatro, no sabía cuáles eran los autores de teatro, salvo Shakespeare, no sabía ni cómo buscarlos. Y por otro lado, intenté entrar a la Universidad Nacional de las Artes, y no entré a la primera. Entonces, toda eso me pudo haber desestimado o desencantado y, sin embargo, me dio más fuerzas para seguir adelante, para formarme más.

-La actuación es un camino sinuoso…

Este tema a mí me apasiona muchísimo porque hablo mucho de esto y trato de comunicarlo en algún modo… Porque este camino como vos bien decís no es tan directo, no estás trabajando todos los días ni tenés proyectos todos los días, al contrario, es mucho más a veces el tiempo entre medio entre un proyecto y otro. Porque por ahí hasta tenés confirmados dos o tres proyectos en el año genial, pero entre esos proyectos hay en general un par de meses en los cuales no estás haciendo nada y que depende de cuan trabajado tengas ese lugar en tu cabeza te pesa más o menos.

Muchos artistas lo que hacen es autogestionarse sus propias películas, sus propios guiones, sus propias obras de teatro y muchas veces tienen una calidad increíble, pero a través de esta industria que es tan grande y a veces tan restrictiva, no llegan a verse estos proyectos…yo elegí la actuación porque estaba absolutamente enamorada.

-Ahora tal vez con la visibilidad que estás teniendo gracias a esta película y a lo que venís haciendo tenés más posibilidad de elegir, ¿cómo haces con eso, con las propuestas que te llegan?

-Para empezar, yo tengo como una corazonada, generalmente, cuando leo un proyecto, aunque siempre surgen dudas. Y las primeras dudas suelen no ser como tan imperativas, entonces lo consulto como con personas de las cuales, no sé, respeto por algún motivo, ya sea mi representante u otra persona. Pero en general me suele pasar eso, me da como una corazonada. Igualmente, siempre va a haber una excusa por la cual uno piensa, “uy, pero y si lo dejo pasar”…pero también hay algo como de confiar, y hacer algo que realmente te interese porque sino lo padecés y me ha pasado.