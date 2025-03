Luego de cancelar sus shows en Chile, Shakira llegó a la Argentina para brindar sus espectáculos el próximo 7 y 8 de marzo en el Campo argentino del Polo, en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran. La cantante colombiana mantiene en vilo a sus fans que esperan con ansias disfrutar verla en el escenario, mientras tanto pasea por las calles de Buenos Aires y disfruta de sus días en la ciudad que supo ser su hogar.

Pero, como otros tantos artistas, Shakira tiene una lista de exigencias que se deben cumplir durante su estadía en el país y, recientemente, se dio a conocer cuáles son los pedidos que realizó.

Uno por uno, los pedidos que realizó Shakira

Muchos artistas de renombre internacional viven una vida de lujos y cuidados, por ello durante sus giras buscan mantener ese estándar y realizan diversos pedidos, que muchas veces son exigencias para sus presentaciones. Al conocerse estas listas, llama la atención porque muchas de ellas están llenas de excentricidades. Shakira no escapa de esto, pero sus necesidades llamaron la atención por la simpleza.

El periodista Juan Etchegoyen tuvo acceso a la lista de pedidos que hizo la artista colombiana, y no dudó en contarlo. "A mí me decían que ella pidió más seguridad de lo normal. Eso me decían, no sé si será un tema de miedo de Shakira con nuestro país a raíz de lo que ha ocurrido estos últimos días o es algo que pide en cualquier país que visite”, indicó en Mitre Live. Por este motivo, su equipo habría realizado el contrato de más personal, contando con el doble de personas de lo que estaba estipulado.

La lista continúa con el sector alimenticio. Shakira es una gran conocedora de la Argentina y su oferta gastronómica, debido a que compartió su vida durante diez años con Antonio de la Rúa. Por eso, su pedido fue puntal: carne de una reconocida parrilla. La artista decidió deleitarse con un plato típico nacional.

Además, para sus shows pidió un gran caudal de frutas y agua mineral, estas deben estar a temperatura natural ya que realiza un puntual cuidado de su voz. Por el momento, se conoce que esta lista termina con estos cuatro pedidos. De esta forma, y con todo cumplido, Shakira está lista para brindar los dos shows en la Argentina.