Shakira en el Mundial de Qatar 2022: su venganza definitiva contra Gerard Piqué

El próximo domingo 20 de noviembre comienza la Copa del Mundo Qatar 2022 y por supuesto que además de la expectativa en cuanto a lo deportivo, hay gran vela por cómo será el show de apertura. Si bien hasta el momento, no hay muchos detalles sobre cómo se llevará a cabo la tradicional ceremonia de apertura, está confirmado que el shows principal será el de los colombianos Shakira y J Balvin, y también se sumaría la banda surcoreana BTS. La nacida en Barranquilla aceptó ser parte de la inauguración y será su oportunidad para cerrar la historia que comenzó con su ex, Gerard Piqué en el Mundial Sudáfrica 2010.

El hecho de que Shakira se presente en Qatar 2022 no es un dato menor. No sólo por el lado artístico, sino a nivel personal ya que en su peor momento, tras separarse de Piqué, será su oportunidad para exorcizarse de él y ponerle un broche final a la relación, a lo grande. Tal como su amor empezó allá por el 2010, en el Mundial de Sudáfrica, ahora podrá cerrar esta historia al cantar sus últimos hits, dedicados a su ex, en la inauguración del Mundial de este año.



Shakira en el videoclip de Waka Waka. CEDOC.

Del "Waka Waka", ahora pasó a "Te felicito" y "Monotonía". Dos canciones que son la muestra viva de que Shakira necesita decirle adiós a Gerard Piqué de una buena vez por todas. Y qué mejor que hacerlo en uno de los escenarios más emblemáticos para lo que ha sido su relación. A todo esto se suma que el ahora ex futbolista se ha retirado y que por consecuencia, no ha sido convocado a jugar en la Selección de España. Algo duro en lo deportivo para el ex defensor culé. Y la colombiana le da donde más le duele. En su ámbito, en su terreno, en su cancha. Allí donde ha nacido el amor, hoy en día ella dice "adiós para siempre".

Shakira con el "corazón en la mano" en el videoclip de Monotonía, dedicada a Gerard Piqué.

Además de Shakira, en la apertura de la Copa del Mundo Qatar 2022 dirían presente la banda estadounidense Black Eyed Peas, la artista canadiense de origen marroquí Nora Fatehi y el cantante nigeriano Patrick Nnaemeka Okorie, conocido como ‘Patoranking’. También, la estadounidense Trinidad Cardona, el nigeriano Davido y la qatarí Aisha interpretarán la canción oficial del torneo denominada ‘Hayya Hayya’.

Cómo empezó el amor entre Shakira y Piqué en el Mundial Sudáfrica 2010

Antes de empezar su amorío con Gerard Piqué, Shakira hacía 10 años que salía con Antonio de la Rúa. Según los relatos de Shakira fue amor a primera vista, hasta que quedó flechada por el catalán. Su participación en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica con el tema “Waka Waka”, le cambió la vida.



Muchos creen que Shakira y Piqué se conocieron en la grabación del video “Waka Waka”, pero lo cierto es que ellos se conocieron en Madrid cuando ella se presentó en el Rock in Rio de 2010. Shakira se encontraba en el mismo local donde también estaban Piqué y Fábregas, y allí se bebieron juntos unos mojitos (como luego cuenta ella en la canción ‘Me enamoré’).

Shakira subió al escenario a los campeones del Mundo 2010, entre ellos su novio Gerard Piqué. CEDOC.

Los dos estaban a punto de viajar a Sudáfrica por lo que Gerard Piqué aprovechó para pedirle su número de teléfono. Shakira llegó antes a Sudáfrica y el jugador le escribió a la cantante para interesarse por la climatología del país africano: "Le pregunté: “oye, ¿qué temperatura hace en Sudáfrica? Es la típica pregunta estúpida. Una respuesta normal sería ‘hace mucho frío, tráete un abrigo’ pero me hizo una parrafada detallándome el frío que hacía a cada hora. Y yo me dije 'esto no es normal”, reveló Gerard Piqué en una entrevista en 2016.



Shakira y Gerard Piqué se volvieron a encontrar en la grabación del video “Waka, Waka“, la canción representativa del Mundial de Sudáfrica en el 2010. Fue cuando el ex futbolista le prometió a la cantante: “voy a ganar este mundial porque quiero verte al final del torneo e invitarte a una cena romántica “. Fue así como nació esta historia de amor.



A principios de 2011 se confirmó el noviazgo entre Shakira y Piqué y en septiembre de 2012, ella quedó embarazada de su primer hijo, Milan Piqué Mebarak, quien nació el 22 de enero de 2013 en la Clínica Teknon de Barcelona. En 2015, dos años más tarde llegaría Sasha Piqué Mebarak.