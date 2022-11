Shakira y el llanto desconsolado que preocupó a sus fans: qué tiene que ver Gerard Piqué

Nuevamente Shakira vuelve a preocupar a sus fans. La cantante colombiana no está pasando el mejor de sus momentos. Pese a haber arreglado irse a vivir a Miami junto a sus hijos, el haberse separado de Gerard Piqué, le pesa. Según el programa 'Sálvame', la artista fue vista junto a su grupo de amigas muy triste; y hay imágenes. Se trata de una filmación en la que apoyada por su circulo más íntimo, se larga a llorar.



Según un testigo anónimo relató al programa, la colombiana se encontraba muy deprimida: "Nos cuentas que coincidiste con Shakira el pasado viernes, ¿dónde fue? En Esplugues, en Barcelona, cerca de donde vive ella", declaraba la mencionada fuente.

Shakira junto a sus amigas. Captura Telecinco.

Esta misma persona relata que Shakira "Estaba con dos amigas y estaba mal. Ella iba en chándal, la verdad que iba... Tenía mala cara y, desde que ha llegado, estaba hablando por teléfono en inglés. De la hora y media que habrá estado, pues así, una hora hablando por teléfono". Luego, dicha fuente explicó que "Nada más colgar se ha puesto a llorar. No nos hemos querido acercar porque ella estaba discutiendo con las amigas. Mi madre es súper fan, digo: 'Vaya, acercarse a pedirle una foto es imposible'. Ya te digo, hemos visto todo el mundo que era ella y no se ha acercado nadie".

Tras haber revelado las imágenes en cuestión, la periodista del programa, Laura Fa hizo un análisis de la posible tristeza de Shakira: "El día anterior se había presentado el nuevo proyecto de Gerard Piqué y fue la primera vez que fue con Clara Chía, ya como pareja y con la naturalidad de llevarle a su lado y estar con ella. A pesar de que tienen todo claro, el desamor se vive como se vive".

Shakira junto a sus amigas, al teléfono. Captura Telecinco.

El presentador de televisión Jorge Javier por su parte, decía que "una de las peores cosas que te puede pasar en la vida es el desamor". A lo que todos los panelistas asintieron al darle la razón y sostenían que "además del desamor, lo peor es que eso sea público".

Shakira y Gerard Piqué pusieron su mansión a la venta

Luego de que Gerard Piqué y Shakira resolvieran que la colombiana se mudará a Miami con sus hijos, una gran incógnita quedaba dando vueltas: ¿Qué pasaría con la mansión de Barcelona? Allí vivieron 10 años de sus vidas y criaron a Sasha y Milan. Mucho se dijo al respecto, incluso se especulaba con que el ex futbolista se mudase allí con su nueva novia, Clara Chía Martí para que cuando sus niños vengan a visitarlos se encontrasen con un ámbito familiar, la casa en la que crecieron. Sin embargo esto no será así.



Según reveló recientemente el programa "Socialité", el ex futbolista y su ex decidieron desprenderse de la mansión. Una propiedad que tiene entre sus instalaciones, cancha de tenis, un estudio de grabación, piscina, ascensor y hasta un gimnasio propio, entre otros. La casa tiene alrededor de 3.800 metros cuadrados y está ubicada en Esplugues de Llobregat. Según trascendió, Piqué y Shakira piden 10 millones de euros para quien decida comprarla.