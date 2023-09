Shakira se subió al escenario de los MTV Video Music Awards 2023, después de la controvertida separación de Gerard Piqué, que inspiró sus tres últimos éxitos. En la alfombra rosa, la artista colombiana no estuvo sola, sino que estuvo acompañada por sus hijos, Milan y Sasha Piqué, fruto de su relación con el exfutbolista español.

El look de Shakira en la entrega de los premios MTV 2023

La artista posó para las cámaras luciendo un deslumbrante vestido dorado de Versace, largo hasta los pies y con un escote redondo que mostraba parte de su tonificado abdomen a través de cortes estratégicos. Completó su atuendo con unas impresionantes sandalias de plataforma metalizadas. Por su parte, los niños coordinaron sus conjuntos con trajes negros adornados con diseños abstractos en amarillo en la parte superior e inferior, complementados con zapatillas negras.

¿Cómo fue la noche de Shakira?

En una noche impresionante en la que Shakira recibió el premio "Michael Jackson Vanguard Award" en reconocimiento a su destacada trayectoria y contribución a la música a través de sus videoclips, la artista interpretó algunos de sus mayores éxitos que marcaron su exitosa carrera, como "Hips Don't Lie", "Whenever, Wherever", "Objection (Tango)" y su colaboración con el productor argentino Bizarrap. También recibió el premio a la "Mejor Colaboración" junto a Karol G por su canción "TQG". En uno de sus discursos de agradecimiento, no se olvidó de mencionar a sus hijos, quienes la apoyaron en todo momento.

Sosteniendo el premio que honraba su carrera, Shakira mostró su orgullo y felicidad por el reconocimiento que recibió en la ceremonia. Con una amplia sonrisa en el rostro, expresó: “Quiero agradecer a mis padres, a mis hijos Milan y Sasha que están aquí, muchas gracias por apoyarme, por animarme, por hacerme sentir que mamá puede con todo”.



