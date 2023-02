Desde que Shakira se separó de Gerard Piqué no para de estrenar temas. Encontró en el arte además de un medio para facturar una fuente de inspiración y también de catarsis, pues viene de cantarle al exfutbolista en sus últimas canciones.

La colombiana primero se expresó a través de su sencillo “Monotonía”, luego llegó la colaboración con Bizarrap y Music Sessions. Vol 53, en la que junto al productor argentino cantó “Pa tipos como tú” batiendo récords de reproducciones y de facturación.

Luego Shakira siguió con “Copa vacía” junto a Manuel Turizo y finalmente llegó el momento de que “TQG” salga a la luz, tal vez una canción potenciada, pues canta junto a su compatriota Karol G y también ella le canta a su ex Anuel AA.

La periodista Andrea Meza, en la cadena de televisión Telemundo, ya había anunciado que el tema tenía mensajes directos e indirectos tanto para Gerard Piqué como para Anuel.

Las frases más polémicas del tema de Shakira y Karol G

"Te fuiste diciendo que me superaste, y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía estás viendo todas las historias".

"Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscando me al lado? Si sabes que yo errores no repito".

"Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito".

"Verte con la nueva me dolió pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se olvidó y eso es lo que te tiene ofendido"

"Y hasta la vida me mejoró. Por acá usted ya no es bienvenido. Lo que tu novia me tiró eso no da ni rabia, yo me río (yo me río)".

"No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta, los shows, el parking y el pasaporte. Estoy más dura, dicen los deportes". "Ahora tú quieres volver, se te nota (mmm sí), espérame ahí, que yo soy idiota! Se te olvidó que estoy en otra, que te quedó grande la bichota".

"Tú te fuiste y yo me puse triple M. Más buena, más dura, más level".

"Volver contigo never, tú eras la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven".

"Tú buscando por fuera la comida, tú diciendo que era la monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía dándole like a las fotos mías".

La fórmula de cantarle al ex a Shakira le funciona y por varias razones, el arte siempre es terapéutico, logra que gran parte se identifique pues muchas personas pasaron por una traición y por último sus cuentas bancarias no paran de crecer.

GR