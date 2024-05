Los participantes de Gran Hermano se vieron movilizados por la entrada de los panelistas. Ceferino Reato, Laura Ubfal, Gastón Trezeguet y Sol Pérez estuvieron dentro de la casa más famosa mientras los hermanitos tuvieron que seguir las reglas del "congelados", por lo que no pudieron interactuar con ellos.

Uno de los momentos más tensos fue cuando Reato y Ubfal ingresaron juntos y dejaron ver sus rivalidades. Mientras el analista expresó: "Están demasiado cansados. Vamos muchachos, afuera está peor, no hay plata", Ubfal lo interrumpió y dijo "No les digas nada, Ceferino. No lo escuchen, es muy molesto".

Luego de la salida de los panelistas, los participantes de Gran Hermano se pusieron a conversar entre ellos sobre los analistas: "Los panelistas me la re pegaron para arriba mal! Es una inyección de adrenalina, a mi me gusta la adrenalina", expresó Furia y luego reveló que hubo uno de ellos que le cayó especialmente bien.

Furia Scaglione elogió a Ceferino Reato

Luego de preguntar por el nombre del analista, expresó: “Es terrible. Lo amo” y en las redes sociales estallaron los memes, ya que es sabido que Ubfal ha sido una férrea defensora de la participante en el afuera y la considera una de las mejores jugadoras de este reality show.

“El peor karma de la Ubfal será enterarse de que Furia ama a Ceferino”, “Lo primero que hizo Furia cuando se fue Ubfal fue decir QUE AMA A CEFERINO” y “No puede ser Furia diciendo que la quiere a La Ubfal, pero que lo ama a Ceferino. No se imagina que es el líder ‘anti furia’”, fueron algunos de los comentarios que se vieron en Twitter sobre lo sucedido en Gran Hermano.