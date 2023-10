Silvia D'Auro vino a la Argentina luego de que Morena Rial confirmara que la demandará

Morena Rial reveló que demandará a su madre, Silvia D'Auro por las situaciones traumáticas que le hizo vivir cuando era apenas una niña de tan solo 7 años. "Me tiraba contra la bañadera, me hacía golpear mis partes íntimas, me ponía cera en mis partes íntimas, yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes", aseguró la hija de Jorge Rial.

Fue Alejandro Cipolla quien confirmó que con Morena Rial están preparando la demanda contra Silvia D'Auro que luego de que salira a la luz esta noticia, fue vista en nuestro país. Esto tomó por sorpresa a los internautas, ya que la exesposa de Jorge Rial no suele salir de Punta del Este.

La postal de Silvia D'Auro que publicó Pochi de Gossipeame.

Silvia D'Auro está en Argentina

A través de la sección de la "No Noticia", Pochi de Gossipeame compartió una postal que le envió el periodista Gustavo Méndez de Silvia D'Auro. "Parece que anda por este lado del charco", expresó la dueña de dicha cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo que se ve en la imagen, Silvia D'Auro parece estar en un consultorio médico esperando ser llamada por su turno. Sin embargo, Pochi de Gossipeame no aclaró dónde fue tomada la fotografía. Lo cierto es que pronto se vería cara a cara con Morena Rial ante la Justicia.