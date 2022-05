Silvina Luna contra Martín Salwe: "No sé si es una persona que yo elegiría para..."

Silvina Luna fue eliminada de El Hotel de los famosos y fue invitada a Socios del Espectáculo. Allí habló de todo, inclusive de la desilusión que se llevó con su compañero Martín Salwe.

"¿Se puede explicar la desesperación de Martín Salwe por ser famoso?", le preguntó Karina Iavícoli a Silvina Luna, quien respondió: "Eso se vio el día uno y él lo dice (...) Él sabe muy bien lo que quiere. Trabaja para las cámaras. Es como el director del reality. Fijate que siempre está mirando a la cámara. No está mal hasta que sos mal intencionado, hasta que jugás con las emociones. Ahí es caer bajo".

Cuando Rodrigo Lussich le consultó a Silvina Luna si Martín Salwe había jugado con sus emociones, ella señaló: "Con Majo eran muy amigos y yo lo escuché decir que nunca la iba a nominar y votó en un momento que no necesitaba porque ya estaban los votos cantados. Eso me alarmó. Y después también, una noche compartimos en la suite y al segundo salió de ahí y dijo: 'Pongo a mi disposición mis votos hacia Silvina'. Como que dije: '¡Qué fuerte!'".

Luego, a Silvina Luna le mostraron imágenes de ella con Martín Salwe en el reality y cuando terminaron la modelo, confesó: "Hice lo que sentía. Soy una mujer soltera. Viví lo que estaba pasando ahí, lo disfruté, me encantó y después queda ahí en el juego, qué se yo. No sé si es una persona que yo elegiría para seguir conociendo afuera".

Por último, Silvina Luna habló de los valores y aseguró: "Como sos afuera, sos adentro (del reality)"

Silvina Luna y Martín Salwe en El Hotel de los Famosos.

Silvina Luna vivió una noche de apasionada con Martín Salwe

El romance de Silvina Luna y Martín Salwe fue la comidilla de "El hotel de los famosos". Los participantes comenzaron un coqueteo desde hace un tiempo, y luego quedó confirmado que estaban para más. Primero se vino el beso "robado" de Salwe a Luna, y después, la dupla ha tenido un momento de intimidad en la suite del 'reality'.

El locutor y la rosarina tuvieron una velada íntima y apasionada en la habitación privada en donde pudieron charlar de todo lo que está pasando, y además, dormir juntos y abrazados.

Fue Silvina Luna, quien tras ganar el desafío, eligió a su compañero para ir a la suite, Allí, los esperaban unas copas de champán y Silvina hizo un emotivo brindis. “Brindo porque fue un día importante, porque arrancó totalmente diferente".

La pareja que ya no es.

"Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido, y para hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero. Me emociona, así que hoy tengo varios motivos para celebrar y para brindar”, siguió Silvina Luna recordando una de las competencias que ganaron durante el desafío del día.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste enfócate, confiá en vos. Y me encantaría que si yo no gano seas vos esa persona”, le dijo Martín Salwe muy contento.