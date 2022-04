Así fue el regreso de Silvina Luna a El Hotel de los Famosos

Silvina Luna fue internada una semana atrás porque los resultados de unos análisis no le habían dado bien. Eso hizo que tuviera que abandonar El Hotel de los Famosos.

Mucho se especuló sobre su vuelta al reality. No se sabía si lo iba a hacer o si sería reemplazada. Lo cierto es que finalmente hoy la modelo regresó y con todas las ganas.

“Estoy volviendo, no lo puedo creer. Abro la puerta del hotel y muchos nervios de volver a encontrarme con mis compañeros”, comenzó diciendo Silvina Luna con una sonrisa. Luego mostraron en El Hotel de los Famosos que la modelo conversó con Alex Caniggia, Pato Galván y Sabrina Carballo.

Silvina Luna durante su internación.

"Yo me fui de acá al hospital y del hospital acá. Sin escala", les dijo Silvina Luna a sus tres compañeros. Y agregó: "Voy a volver con otros cuidados que tienen que ver con hidratación, comer sin sal, alinearme más con las comidas, regenerar el cuerpo después de cada ejercicio, no tomar sol… varias cositas".

Por otro lado, la modelo les advirtió: "Me cambiaron la medicación. Me van a ver hinchadita de cara unos días". Después, Silvina Luna terminó de saludar al resto de sus compañeros y todos la recibieron con muchísima alegría. "Volví recargada", aseguró la ex Gran Hermano.

El mensaje de Silvina Luna

Por otro lado, Silvina Luna decidió dejar un mensaje en sus redes con el video de su regreso a El Hotel de los Famosos. La modelo escribió: "Hoy decidí volver, con alegría! Yo sé que quizás hay personas que pensarán: 'Pobre, lo que le pasó...' Sin embargo, les cuento que estoy más fuerte que nunca. Lo ideal sería que no me estén pasando estas cosas. Pero no me siento víctima; tomo responsabilidad de mi vida y sigo adelante trabajando conmigo internamente y con todos los cuidados necesarios".

Luego, Silvina Luna agregó: "Y también gracias a la fuerza de todos ustedes, que me apoyan y me inspiran a ir por más. Fue muy importante sentirlos tan cerca estos días. Todos tenemos adversidades, nuestras luchas. Algunos de salud, otros en su economías, o en la pareja. Yo tengo este desafío. Que me condiciona pero no me determina en seguir valorando, recibiendo y disfrutando las experiencias que me regala la vida".