Instalada en Panamá desde hace un tiempo y con su departamento de Buenos Aires en venta, Silvina Luna desmintió los rumores de relación con Rodrigo Fernández Prieto, el ex de Floppy Tesouro. En Intrusos habían asegurado que la rosarina, se había mudado a la lujosa casa que el empresario tiene en ese país, y hasta había decidido cambiar la decoración elegida por Floppy en el hogar. Finalmente, Silvina fue quien rompió el silencio y negó las versiones: “Rodrigo es mi amigo del alma desde que nos conocemos, hace veinte años, y le estoy profundamente agradecida porque me dio la oportunidad de conocer este lugar maravilloso y transformador. No sólo a mí sino a un grupo de amigos muy unidos, que venimos desde hace 5 años a este lugar soñado en Bocas del Toro, Panamá" contó Luna en diálogo con La Nación.

Silvina Luna habló sobre su nueva vida en Panamá y confirmó que está en pareja

“Estando en la isla conocí a una persona hermosa que no vive acá y estoy empezando una nueva relación, buscando los espacios y tiempos para encontrarnos” confirmó entusiasmada la ex vedette desde Panamá, al confirmar que tiene una nueva vida en pareja en el país que une América Central y América del Sur.

Y agregó: “Sí, en el verano, fui a Bocas del Toro a descansar unos días y sentí que había una oportunidad de desarrollar mis proyectos personales y profesionales desde ahí y me quedé. No estoy viviendo en la isla, pero estoy pasando un tiempo”.

Silvina Luna, quien desde que se desató la pandemia por el coronavirus, decidió compartir su proyecto personal que venía gestando desde hace un tiempo, confirmó que está a punto de finalizar sus estudios en Coach ontológico profesional. “Estoy muy activa en mis redes sociales (@silvinalunaoficial), compartiendo mis viajes, intereses y valores que siento hoy y me gustaría sumarme a proyectos que estén en resonancia con eso. En pandemia decidí compartir un proyecto personal que venía gestándose desde hace tiempo. Se trata de @simpleyconsciente, un espacio holístico, en donde se ofrecen experiencias transformadoras para el desarrollo personal", aseguró la ex Gran Hermano.

Con una trayectoria de más de 20 años en los medios, Silvina asegura muy agradecida que tuvo la oportunidad de trabajar en distintos proyectos, lo que le permitió un gran aprendizaje, y “ganas de ir por más”. Aunque por el momento solo se encuentra viviendo en otro país, agrega que su nuevo espacio holístico “de alguna manera, es un puente entre diferentes referentes del mundo del bienestar y personas que buscan enriquecer o mejorar su vida”.

La palabra de Floppy Tesouro sobre los rumores de romance de su ex y Silvina Luna:

Después de instalada la polémica, Floppy Tesouro se refirió a este noviazgo. “Yo sé de su vínculo de amistad de muchos años antes de que él estuviera conmigo. La realidad, es que tanto Rodrigo como yo rehicimos nuestras vidas. Lo único importante es que el papá de mi hija sea feliz, así como él desea que yo lo sea. Entiendo el vínculo que tienen ellos y tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que ellos quieran”, dijo en una entrevista con Agarrate Catalina, de La Once Diez.

Luego, se refirió a su reciente noviazgo con Ezequiel Pereyra, reconocido empresario instalado en Miami. "Me fui de viaje a Miami y conocí a Ezequiel que es mi actual pareja. Estamos hace muy poco juntos, viajé a vacunarme, a veces los tiempos no son tan importantes sino lo que uno siente. Queremos que nuestro vínculo prospere y la verdad es que por lo pronto con la distancia no es nada fácil en el día a día", aseguró.

