Silvina Luna mantuvo una serie de romances mediáticos y algunas polémicas. Uno de sus noviazgos más resonantes fue el de El Polaco pero otra persona fue la que le rompió el corazón en el pasado.

Antes de estar en pareja con el músico, Silvina Luna estuvo con Manu Desrets, conocido DJ con el que estuvo en pareja por varios años. El amor terminó después de un tiempo pero lo resonante del caso es que el joven comenzó a salir con Vitto Saravia, conocida modelo uruguaya y amiga de Silvina Luna.

Las explosivas declaraciones de Silvina Luna

Este culebrón se desató en 2018, momento en el que Silvina Luna contó cómo tomó la noticia del noviazgo de Vitto con su ex. "Me cayó como un… Me enteré por los medios, fue sin aviso. Éramos amigas, viajábamos juntas, me escribía para preguntarme boludeces de cremas y no me contó. Eso es lo que me molestó. Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad, es fundamental. Fuimos amigas mucho tiempo", disparó la ex Gran Hermano en LAM.

Vitto Saravia y Manu Desrets.

Silvina Luna aseguró que Saravia y Manu se conocían pero nunca creyó que él tuviera alguna intención con ella. “Sí, venía a casa, compartíamos tiempo. Nunca sentí que él estaba interesado en ella, cero. Yo a él no le puedo reclamar nada porque lo dejé a él por otra persona, por el Polaco”, contó.

Silvina Luna y Manu Desrets

“Lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele. En su momento le escribí para decírselo. Me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención”, añadió.

La defensa y ataque de Vitto Saravia

Fue en ese mismo momento que Vitto Saravia salió a defenderse de las declaraciones de Silvina Luna.

En una entrevista, la modelo uruguaya contó que con Luna ya habían hablado de lo sucedido y estaba todo claro. “Para mí el tema ya estaba terminado. Las cosas en la vida no están marcadas, el amor sucede y uno no lo puede digitar. Lo ideal no es salir con el ex de una amiga tuya, es la primera vez que me pasa, lo estoy transitando”.

Vitto Saravia

Sin pruritos, Saravia apuntó contra Silvina Luna y la acusó de "icardear". “Pero lo que me llama la atención es que Silvina ya pasó por esta situación varias veces porque ella también salió con ex de amigas", disparó.

AL.M