Silvina Luna reapareció desde el hospital y contó cómo sigue su estado de salud

Silvina Luna, el pasado viernes, tuvo que ser internada porque los resultados de sus análisis no habían dado bien. La modelo se encontraba participando de El Hotel de los Famosos y debió abandonar el reality para ocuparse de su salud.

Del hotel se fue directamente a internarse al Hospital Italiano de Buenos Aires. Desde allí es que luego grabó un video para llevarles tranquilidad a sus seguidores. En él, Silvina Luna dijo: "Hola, bueno, acá les dejo un videito (me metí un filtro porque estoy 'matada'), para contarles que estoy mejor, que ya se está nivelando todo, que me siento más fuerte, que descansé... Bueno y agradecerles por todos los mensajes que me mandaron que me súper motivaron y me dieron mucho amor".

Silvina Luna también contó que se encontraba acompañada por su hermano. En un posteo en sus redes, junto a dos fotos en la cama del hospital , escribió: "Hola a todos!!!Acá estoy, en plena recuperación.

Este es un episodio más en mi vida. Muy pronto voy a estar bien. Ahora lo importante es mi salud. Gracias por sus mensajitos de aliento; por preocuparse. Me hacen muy bien". Luego de varios agradecimientos, la modelo señaló: "Nadie me hace reír tanto como mi hermano. La segunda foto lo dice todo".

El Hotel de los Famosos: Silvina Luna debió ser internada y abandonó el reality

Silvina Luna, que se encontraba participando de "El Hotel de los Famosos", recibió el pasado viernes los resultados de unos análisis de sangre que se había realizado. Como dijo al verlos: "estaba todo mal".

La modelo contó que venía sintiéndose mal y luego de hablar por teléfono con su médico se largó a llorar. Seguido a esto, mencionó que se tenía que ir del reality.

Silvina Luna les explicó a sus compañeros del hotel que debía irse a internar para nivelar los resultados y que ya estaba acostumbrada a esto. "Andá para volver", le dijo Nico Maiques tomándole la mano.

Cuando Silvina Luna ya estaba más tranquila, se acercó el Chino Leunis a preguntarle cómo estaba. Ella le contó que cada tanto le sucede esto pero no pensaba que le iba a pasar tan pronto. "Empecé a sentir un desgaste muy grande además de las lastimaduras y las cortaduras... y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me dijo que me fuera a internar. Si no voy va a ser un riesgo muy grande". Finalmente, la modelo se fue caminando sola hacia la puerta con la mirada de sus compañeros puestas en ella. "Espero haber dejado mi huella", dijo por último.