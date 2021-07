Juana Viale dio que hablar una vez más con su look para "La Noche de Mirtha Legrand". La actriz de 39 años llevó adelante el programa con un diseño de gran impacto.

En la noche de hoy, la conductora lució un diseño de Gino Bogani, se trató de un vestido de un solo hombro en las tonalidades fucsias, drapeado en la espalda y con detalles de pedrería. "¿Cómo están en sus casas con esta frescura que no cesa? Amerita pasar este frío por este vestido que me confeccionó el señor Bogani", comenzó mostrando su atuendo Juana Viale.

Más tarde, Juana Viale dio un detalle desconocido y dejó a todos sorprendidos : "Este vestido, muy bonito, es una pieza maestra, con un gran ramo de uvas en el hombro. Tiene esta cola, es como una aleta. Tiene un tajo drapeado. ¡Ustedes no se imaginan lo que es hacer este vestido! Porque uno lo luce, lo pasea como si nada, pero son horas (de confección). No quiero que se me abra mucho atrás porque no tengo nada y se ve todo".

¡Sin ropa interior! Todos los detalles del atuendo monocromático de Juana Viale para la "Noche de Mirtha Legrand"

Juana Viale cambió de horario: los motivos por los que "La noche de Mirtha" modificó su salida al aire

En épocas de torneos, copas y eliminatorias, la televisión argentina se para cuando juega la Selección; y esa es la suerte que correrá la emisión de hoy 3 de julio de La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale, que adelantará su horario habitual de transmisión.

De esta manera, el programa se emitió desde las 20 (en lugar de las 21:30), mientras que en Telefe decidieron levantar PH, el ciclo de Andy Kusnetzoff, y poner en su lugar un especial de Dr. Milagro. Cambios que tiene un solo objetivo: no perder audiencia frente al partido de Argentina - Ecuador que se disputará a las 22.

Juana Viale se sentó en la mesa junto a Maximiliano Guerra, Sol Pérez, Cecilia 'Caramelito' Carrizo y Santiago Bilinkis.