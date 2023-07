Sofía Gonet, nacida el 20 de marzo de 1999, que se posicionó como una de las mayores influyentes de moda para las nuevas generaciones. Su gusto sofisticado y su estilo genuino a la hora de hablar de su vida es lo que enamora diariamente a sus seguidoras. Sin embargo, las polémicas declaraciones sobre su manera de relacionarse abrieron un debate en las redes sociales.

El polémico estilo de vida de Sofía Gonet, la influencer de las nuevas generaciones

Gonet comenzó a hacer videos en las redes sociales a fines de 2020 y lo que más llamó la atención no fue únicamente su conocimiento sobre moda y tendencias, sino también su actitud fresca y transparente sobre cómo le gusta vivir su vida y llevar adelante sus amistades y relaciones amorosas.

Abiertamente, la joven dejó en claro que no prioriza la belleza de sus parejas, sino su nivel económico, ya que le gusta que le hagan regalos lujosos que le perduren en el tiempo y le sean prácticos para su vida. De esta manera, en un programa radial acompañada de Juli Castro, la hija de Momi Giardina, Sofía hizo polémicas declaraciones que encendieron Twitter.

Sofía Gonet

"El mejor regalo material que me hicieron fue el auto, me lo regaló un ex", expresó cuando le consultaron cuál fue el mejor regalo que recibió. "Como la China Suárez", señalaron sus compañeras, a lo que Gonet reveló "Sí, porque a los dos meses lo dejé... Lo primero que dije ´¿Esto es un regalo? ¿Va a mi nombre, no?´".

Continuando con los regalos materiales, la morocha señaló que su actual modelo de celular tiene una historia similar, ya que se lo regaló su última pareja, quien la engañó, y ella lo usó para escracharlo con sus seguidoras. "Yo prefiero algo a mi nombre, que sea mío para siempre", cerró.

Sofía Gonet habló acerca de su infidelidad

Durante el mismo programa radial también conversaron sobre otros tópicos en referencia a las relaciones amorosas y salió el tema de las infidelidades que uno comete contra su pareja. La influencer comenzó contando que una situación en particular le pareció graciosa, pero los usuarios de las redes no estuvieron de acuerdo.

"Una vez sí fue infiel... Yo salí a bailar, me puse re en pe... y me chapé a 6. Eso no es lo peor, se lo cuentan y mi novio de ese momento me empieza a hablar porque se lo contaron", comenzó la anécdota. "Yo lo negué hasta la muerte. Les mando un mensaje a las chicas ´¿Quién fue la hija de p... que le está contando a mi novio?´ y la mina le reenvío el audio", cerró.

El video se hizo viral y muchos usuarios cuestionaron su rol como influencer, ya que consideraban que no era un ejemplo a seguir. Sin embargo, Sofía Gonet se hizo presente y explicó que fue sacado de contexto y que en aquel entonces tenía 16 años.