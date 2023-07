Sofía Gonet decidió revelar la verdad sobre su orientación sexual tras admitir que el último tiempo le estuvo mintiendo a sus seguidores. Lo cierto es que la joven ha estado en pareja con hombres pero esta vez no es así.

En las últimas horas, "La reini", como la apoda su comunidad contó que no estuvo siendo honesta con sus followers y decidió hablar sin pelos en la lengua.

Qué dijo Sofía Gonet sobre su situación sentimental

"Vieron que a mí me gusta hacer de mi vida un reality y contarles todo. Todo lo que me pasa yo se los cuento", arrancó diciendo Sofía en sus historias de Instagram antes de darle paso al tema central.

"Me gusta ser muy transparente, muy sincera porque siento que es lo que más valoran de mi a la hora de consumirme y nada, me di cuenta que no estuve 100% honesta. No soy una persona que tenga mambos pero me di cuenta que me estaba refiriendo a mi cita como -chongo-, todo en masculino, como que estaba viéndome con un chabón y no. Me estoy viendo con una mina", declaró Sofía en una mañana de domingo en la que decidió ser honesta con sus followers.

Pero eso no fue todo, la joven continuó su relato y agregó "A partir de ahora me voy a referir en femenino porque es ella y no él y me empezó a incomodar. Me pregunté por qué estoy haciendo esto, por qué no soy directa, no estoy diciendo la verdad", cerró, Sofía Gonet, revelando así que se está conociendo con una mujer.