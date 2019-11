Sofía Jujuy respondió a quienes la acusan de someterse a cirugías plásticas

Sofía Jujy Jiménez (28) tuvo que salir a hacer aclaraciones en las redes sociales después de compartir una postal en su cuenta oficial de Instagram. Es que los usuarios de la web le reclamaron que se dejara de agrandar los labios, lo que luego generó una polémica al respecto y, la pareja de Del Potro (31) se lo tomó con mucho humor.

"Traté de sumarme al debate del tema de mis labios. No tengo nada puesto, no me puse, pero tampoco considero que tenga algo de malo ponerte. Si me lo hubiese puesto, no tendría problema en decirlo o recomendar que vayan al médico y consulten", expresó la morocha en sus historias.