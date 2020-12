Sofía 'Jujuy' Jiménez fue protagonista de un doloroso accidente

Sofía 'Jujuy' Jiménez es una de la celebridades más activas y le encanta hacer ejercicio. Pero en los últimos días a la modelo sufrió un accidente mientras entrenaba boxeo.

Según lo que ella explicó le pegó tan fuerte a la bolsa que comenzaron a salirle ampollas. Cuando se sacó los guantes tuvo que ser atendida y vendada ya que estaba muy dolorida.

En sus redes sociales, la periodista mostró cómo le había quedado piel. "Maaaaaamá. No, no, no no... Miren cómo me quedó esto... En carne viva. Fui a hacer boxeo, pero miren esto... ¿Es joda?", aseguró.

Sofía Jujuy Jiménez y Jerónimo del Carril afianzan su amor

Sofía Jujuy Jiménez le dedicó un emotivo posteo a Jerónimo del Carril después de pasar una tarde en el Campo Argentino de Polo. De esta manera, la diosa argentina y el polista exhibieron lo bien que están.

"Es que me haces tan bien!!! Sos increíble @jerodelcarril", escribió la modelo de 29 años en sus redes sociales abajo de una imagen en la que se muestra más que cómplice con su amor.

Cabe recordar que los tortolitos confirmaron su romance a inicios de noviembre y desde aquel entonces ya no se ocultan. Los rumores de un nuevo pretendiente circulaban con fuerza y ahora todo es oficial.