Las confesiones sexuales de Sofía Jujuy Jiménez tras su ruptura con Juan Martín del Potro

Sofía Jujuy Jiménez participó de un intercambio con sus followers a través de su cuenta oficial de Instagram y habló sin filtro de los temás más privados. Así es, la modelo de 29 años se separó de Juan Martín del Potro hace aproximadamente dos meses y en las útlimas horas sorprendió a todos con sus revelaciones sexuales.

"¿Sexo post rendir sirve para relajar?", le consultaron a la artista a través de las redes sociales, quien no dudó en responder al respecto: "Nos pusimos quenchi. Esto siempre, en cualquier momento, antes, después, siempre hace bien. Ahora, en cuarentena, bueno...". En el mismo intercambio con sus fanáticos, reveló que para ella el humor en un hombre es fundamental.

"He cumplido varias de mis fantasías, no sé si tengo ahora una nueva. En un ascensor, en la playa fue increíble y en un balcón, de noche, al aire libre", dijo la figura argentina luego de que le preguntaran acerca de algún lugar público como fantasía sexual. "¿Cuántas veces por día? ¿Mañanero o noche?", continuaron indagando a la conductora de televisión.

"Me hago la canchera con las preguntas y después me da vergüenza responderlas. No importa la cantidad sino la calidad. ¿Entre noche o día? Si es a la mañana, no vas a tener excusas para andar con una mega sonrisa. Y a la noche es como la mejor forma de cerrar el día. Resumen: siempre está bien", finalizó la celebridad.

Tras la confirmación de su separación con el famoso deportista, la diosa se encargó de dejar en claro la firme condición que tiene que tener la persona que quiera salir con ella: " Uno, los que tienen novias no se gasten en escribir. Dos, no necesariamente tenés que trabajar en los medios, ni ser famoso, ni nada, para que el día de mañana podamos salir a tomar algo. Ese no es el punto. Lo importante es que me veas como una piba más".