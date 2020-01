Sofía "Jujuy" Jiménez, sobre su romance con Del Potro: "Elegí ser cuidadosa"

Sofía "Jujuy" Jiménez (28), a corazón abierto, habló de su relación con Juan Martín del Potro (31) y fue concisa al revelar algunos pormenores desconocidos. Además de contar cómo fue el primer encuentro, expresó que no se abandonaría por una relación.

"Con el tiempo, fui entendiendo con quién estoy. Yo no lo conocía a Juan y no era consciente de la importancia que tiene en el tenis. Es algo que fui entendiendo a su lado. Resguardarme fue un acto de prudencia y de respeto. Él es una persona reservada, cuida mucho su intimidad", comenzó la morocha en diálogo con Revista Hola Argentina.

Luego continuó: "Es una decisión de él que entiendo y me encanta. El mundo de los medios, a su vez, es mi trabajo. Yo entro, juego y me voy. Mi vida privada pasa por otro lado y es sagrada para mí. El vínculo con mis hermanas, con mis amigas, lo que pasa en mi familia, con mi pareja, es parte de mi intimidad y soy yo la que decide qué compartir, cuándo y hasta dónde".

También hizo referencia al momento en que se conocieron en Tequila: "Me sacó a bailar, acepté y todo fue buena onda desde ahí. Con esos ojazos, esa altura y esa presencia, él impacta. Lo primero que pensé fue: "¿Quién es este hombre?". Y dije: "Ah, el que juega al tenis". Me encantó que me sacara a bailar, es algo que no pasa mucho hoy".

"Siento que el amor verdadero es tan fuerte que tiene el poder de transformar cualquier cosa, pero no me abandonaría por una relación: intentaría acomodar las cosas sin dejar de ser yo. Hoy, Juan es mi novio. No es mi marido, ni tenemos hijos", argumentó sobre su futuro profesional.