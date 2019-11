El contundente mensaje de Sofía Pachano sobre las críticas hacia su cuerpo

Sofía Pachano viene de una gran performance en Bailando por un sueño además de su destacado trabajo arriba de las tablas, sin embargo, la hija de Aníbal viene de una dura temporada en donde batalló coco a codo con su papá la grave enfermedad que lo aquejaba.

En medio de esta difícil etapa, la joven reconoció que su cuerpo cambió y que de hecho se propuso disfrutar la vida sin culpas. En las últimas horas, Pachano compartió un fuerte mensaje en Instagram luego de que una fan le diera a entender que estaba "gordita".

"El año pasado llegué a los 60 kilo, qué? 60 kilos? No me entraban los shorts, los pantalones. '¿Qué me pasó?' me preguntaba. Básicamente pasé un año muy difícil y encontré placer en mi segunda profesión que es la gastronomía. Asados con amigos, salir a tomar un trago, viajar y comer de más", comenzó Sofi su descargo.

"No bastaba la presión que ya tenía con ser la hija perfecta en una situación familiar muy difícil, tenía que sumarme la presión de ser flaca y hermosa para gustarle andá a saber a quién", continuó la actriz.

"Comparto esto porque ayer una chica se me acerca a saludarme y tuvo el tupé de decirme: '¿Qué te pasó? Estás más (gesto de gordita)'", aclaró Sofía sobre el mensaje que luego de unas horas decidió borrar.