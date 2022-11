En medio de los fuertes rumores de noviazgo entre la cantante mexicana Sofía Reyes y el actor Alosian Vivancos, hablamos con la artista desde su residencia en Los Ángeles, California, y nos contó la verdad detrás de todo lo que se está diciendo.

Sofía Reyes tiene un motivo muy especial para estar muy feliz, pues el pasado 10 de noviembre lanzó la primera canción Luna, el primer tema del álbum se llegará al mercado en el 2023.

Sofía Reyes confesó lo que siente por Alosian Vivancos: "Él me enseñó a amar".

Al ser una canción muy romántica, con un mensaje de amor muy profundo, le preguntamos a Sofía Reyes, si el amor la sorprendió con la llegada de Alosian Vivancos a su vida.

"Alosian es alguien muy especial para mí. Somos grandes amigos. Y sí llegó un momento de mi vida donde... Digo, todo es perfecto. Fue perfecto, él me ha enseñado mucho, realmente", dijo inicialmente la intérprete de 1,2,3.

"Él es un alma tan libre que, también me enseñó mucho a desaprender muchas cosas. Yo era un poco más cuadrada, con ciertas ideas, ciertos conceptos y él me enseñó a amar de una manera distinta a lo que yo conocía", subrayó Sofía.

La cantante fue muy clara en decir que ella y Alosian no están saliendo juntos, ques son solo amigos, pero, remarcó el cariño que siente por él: "Yo a él lo quiero mucho. Ahora no estamos juntos, no estamos saliendo, pero sí es un gran amigo. Sí hay mucho amor entre nosotros dos", afirmó la cantante.

Sofía Reyes contó que Luna fue inspirada en alguien muy especial

Con la llegada de Luna, el nuevo single de la cantante que ya es un éxito en las plataformas de streaming, Sofí nos contó que fue inspirada en alguien con nombre y apellido, pero mantuvo la incógnita.

"Luna fue cien por ciento está inspirada en alguien. Cien por ciento tiene nombre y apellido y ha sido una persona que ha inspirado muchas de mis canciones. ¡Desde Mal de Amores hasta este álbum! Y sí, hablo de lo que esta persona despierta en mí. En Luna estoy platicando todo esto que esta persona despierta en mí, en lo que siento", dijo Sofía, expareja de Ricky Montaner.

Al consultarle por quién es su fuente de inspiración, Sofía Reyes fue reservada en su respuesta :"Esta persona es… Prefiero no decir nombres, verdad. Pero sí es una persona muy importante en mi vida que llegó a mí hace unos años.