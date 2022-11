La cantante y compositora mexicana Sofía Reyes presentó su nueva canción Luna, un tema que habla del amor lindo. Este single es el primer soundtrack del disco de estudio que saldrá a la venta en el 2023. “Con Lluna se podrán dar una idea de lo que va a ser este nuevo álbum”, afirmó la artista.

Sofía Reyes tomó riesgos importantes en este nuevo material discográfico y le dio un giro de 180 grados al estilo glam y más urbano al que venían acostumbrados sus fans. En Luna, la artista se abraza a sí misma y experimenta con sonidos de la naturaleza e instrumentos en vivo, únicos de varios lugares de América Latina.

PH: Prensa Sofía Reyes| Sofía Reyes hizo un sorpresivo giro musical con su nueva canción Luna: “Inspirada en alguien muy especial”

Hablamos en exclusiva con Sofía Reyes sobre su nuevo single, el cual ya se encuentra en todas las plataformas de audio y video para ser escuchada y descargada. Sofía se mimetiza con la naturaleza y el poder de la divinidad femenina en esta romántica canción de amor celestial.

Revista Caras: ¿De qué o a quién habla Luna?

Sofía Reyes: Es una canción que habla de un amor muy bonito. Tiene sonidos latinos, es un poco de electrónica. Vengo explorando sonidos como más de tribu, más tribales, de tierra… Siento que estos sonidos me hacen sentir algo muy fuerte, como muy aterrizada.

El video de Luna fue grabado en Los Ángeles, bajo la dirección de Mamo Vernet. En este video musical, podemos ver a una Sofía transparente y poderosa que aparece en su estado natural sentada pacíficamente en la naturaleza bajo las estrellas, al mismo tiempo que es rodeada de otras bailarinas que dan movimiento a sus armoniosas letras mientras brilla como una diosa al volar por el cielo.

-¿Qué te inspiró a hacer un video así?

Sofía Reyes: Tenía muchas ganas de hacer un video como este. Expresa mucho lo que soy yo hoy en día.

Hay un momento donde yo levito y me lleva a la luz de a de la Luna, que yo lo veo un símbolo de la luz que tenemos dentro y que hay que ir hacia esa luz; hay que conocerla y seguirla. Entonces, creo que Mamo hizo un gran trabajo y me siento muy orgullosa de este video.

-¿Qué riesgos tomaste con el video de Luna?

Sofía Reyes: En la parte visual siento que se diferencia mucho de los otros videos. En los anteriores videoclips hay mucho más glam y están pasando muchas cosas, ¡Que me encanta!, pero, quería hacer un poco lo opuesto, donde no tuviera tanto maquillaje… Siento que eso para mí fue un riesgo, no hacer un video común o parecido al que he hecho antes. Me dan muchos nervios cuando saco música nueva, sobre todo cuando exploro sonidos nuevos. ¡Me emociona… Es un riesgo que vale mucho la pena!

Sofía contó que tanto Luna, como todo su nuevo disco, nacieron en Hawaii, por lo que los beats y la esencia de la fuerza de la naturaleza cobran una fuerte relevancia en este nuevo material musical.

-¿ En las melodías y los beats, hubo cambios fuertes?

Sofía Reyes: En la parte de la música, sí. Es algo muy diferente a lo que he sacado antes. ¡Eso ya en sí es riesgoso! Siento que cuando empecé este álbum yo pensé que me iba a ir más por las cumbias, que el álbum sería un poco más urbano, y, a la hora de escribirlo, automáticamente me fue llevando por otro lado. Para mí fue importante dejarlo fluir y ser honesta con dónde estoy ahora.

-¿Por qué el álbum tuvo su origen en Hawaii?

Sofía Reyes: Simplemente fue un lugar que se nos ocurrió y ahí fue donde empezó todo y creo que sí nos inspiró muchísimo en los sonidos de la naturaleza.

Hawaii es un lugar muy verde, donde las montañas y la naturaleza se imponen mucho. Fue ahí donde nació todo y fue muy bueno irnos un poco a un espacio algo diferente. ¡Para mí era importante eso!

-¿En quién fue inspirada la canción Luna? ¿Tiene nombre y apellido la musa?

Sofía Reyes: Cien por ciento está inspirada en alguien. Cien por ciento tiene nombre y apellido y ha sido una persona que ha inspirado muchas de mis canciones. ¡Desde Mal de Amores hasta este álbum! Y sí, hablo de lo que esta persona despierta en mí. En Luna estoy platicando todo esto que esta persona despierta en mí, en lo que siento.

-¿Quién esa persona especial, Sofi?

Sofía Reyes: Esta persona es… Prefiero no decir nombres, verdad. Pero sí es una persona muy importante en mi vida que llegó a mí hace unos años.

-¿Qué expectativas tienes del nuevo material?

Sofía Reyes: Me emociona sacar algo nuevo. Espero que la canción conecte, que la gente la reciba bonito, que llegue a la gente que tenga que llegar. Y yo, por mi lado, disfrutar y compartirla, alimentarla, ponerla ahí afuera. Espero que a la gente le guste, que le haga sentir algo lindo.

Sofía Reyes dio algunas pistas de lo que se será su nuevo álbum

El álbum completo se lanzará en el 2023 y Sofía Reyes busca que sea toda una sorpresa para sus fans. “Puedo adelantar que habrá colaboraciones inesperadas, pero no habrán tantas como en “Mal de Amores”, y, lo quise hacer así, para también sacar más música yo solita y creo que eso es importante”.

Sofía ya ha trabajado con artistas argentinos, la más reciente colaboración fue con María Becerra en el tema Marte. Sobre la nueva movida musical urbana en Argentina, la cantautora afirmó que le gusta todo lo que está pasando con la música en el país y agregó: “Me encantaría hacer algo con Thiago. Con Nicki Nicole amaría hacer algo, me parece muy talentosa. No la conozco todavía”.

-¿Habrán canciones en inglés en tu nuevo álbum?

Sofía Reyes: Luna nació en español. En este álbum la mayoría de las canciones son en español. Hay un poco de inglés por ahí, pero casi todo es en español.

-Entre español e inglés, ¿en cuál idioma te sentís más cómoda componiendo y cantando?

Sofía Reyes: Siento que en español, porque al final del día es mi primer idioma en el que pienso y sueño… Todo el día hablo en español. Acá en Los Ángeles, todos mis amigos y mi equipo hablan en español, entonces, es más natural. Además el español es bastante poético.

Sofía remarcó que cuando tiene ideas que surgen en inglés, también las escribe. «Hay una canción en el álbum que es más urbana y tiene una parte cien por ciento en inglés, pero salió muy natural. No es que dije: “La voy a hacer en inglés y en español”. Se dio. Entonces, cuando fluye así, le meto el inglés».

Para cerrar, le consultamos a la artista mexicana sobre, ¿qué espera que su nueva canción Luna genere entre los millones de fans que tiene en todo el mundo?

“Espero que la disfruten mucho, que la pasen rico, que conecten con la canción, que les deje algo bonito, que la canción les hable y también el video y que les guste mucho. A mí me gusta mucho”, aseveró Sofía Reyes.

Más sobre la carrera musical de Sofía Reyes

Sofía Reyes fue nominada recientemente para un NRJ Music Award en Francia. Su éxito del año 2018, "1, 2, 3" con Jason Derulo y De La Ghetto está nominado a Social Hit. A principios de este año, la canción se volvió viral y volvió a convertirse en un éxito en varias plataformas de redes sociales.

María Becerra y Sofía Reyes.

En TikTok, los fanáticos han creado más de 10 millones de videos de la canción, lo que la convierte en una de las canciones más importantes de la plataforma.

En junio, Sofía Reyes colaboró con el grupo de rock estadounidense Train en "Cleopatra". La canción fue incluida en el álbum AM GOLD de Train. Su álbum Mal De Amores incluye los éxitos mundiales Marte feat. Maria Becerra (más de 200 millones de streams combinados) y Mal De Amores feat. Becky G. Sofía tiene más de 7 millones de seguidores en todas sus plataformas de redes sociales y tiene más de mil millones de vistas en Youtube.