Soledad Aquino denunció que fue víctima de un estafa: "Tengan cuidado"

Soledad Aquino volvió a llamar la atención de los seguidores, pero en esta oportunidad por un problema que no estaba relacionado a su familia, sino a una plataforma de streaming estadounidense que es reconocida a nivel mundial.

A través de su cuenta personal de Instagram, Soledad Aquino compartió una postal en la que se la ve sorprendida tapándose la boca y expresó: "Gente amiga tengan cuidado, llamé ayer a Netflix ayer porque estaba sin servicio".

Soledad Aquino.

"Me llamaron más tarde y me fueron pidiendo datos de mi pago. Me hackearon la cuenta del banco y extrajeron lo que me quedaba. No atiendan a nadie", agregó la mamá de Mica y Cande Tinelli indignada con lo que le pasó.

Lejos de la polémica que generó al decir que no tiene buena relación con su mamá, Cande Tinelli comentó la publicación de Sole Aquino con un emoji enfurecido. Los seguidores reaccionaron contando diferentes experiencias que tuvieron con la plataforma.

La publicación de Soledad Aquino.

Ángel de Brito le respondió a Soledad Aquino por las críticas hacia "LAM"

"No me gusta mucho verla ahí. En un programa de chusmerío, Cande es muy fina, no me gusta verla ahí", fue la declaración de Soledad en referencia a "LAM" y lo que causó la furia de Ángel de Brito. El conductor le estaba mandando un saludo de recuperación a Chano, quien estará presentándose en el Lollapalooza, cuando provechó para tirarle un palito a Aquino.

"Le mandamos un beso grande a Chano. No como a Soledad Aquino que me parece una grasa. Ojalá que le salga todo bien y que sea para su bien", expresó picante Ángel de Brito.