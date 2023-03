Las estafas digitales y telefónicas son cosa del día a día. Todos los días hay nuevas modalidades para hacer caer a las personas y sacarles el dinero de la cuenta de banco. Y son muchos los famosos que ya cayeron. Esta vez le tocó a Soledad Aquino, la madre de Candelaria Tinelli.

Cande Tinelli y Soledad Aquino

En diálogo con Todas Las Tardes, Soledad Aquino contó los detalles de la estafa de la que fue víctima. La rubia contó que, luego de que Netflix le corte el servicio, buscó un WhatsApp para hacer el reclamo y se comunicó. Inmediatamente recibió una llamada por teléfono para decirle que no había pagado el servicio y le solicitaron los datos de su tarjeta para corroborar la situación.

"Me sentí una tonta", reconoció Aquino. Además, siguió explicando la modalidad: "Me fueron llevando, la que caí como una tonta fui yo". También aclaró que la foto de perfil de la cuenta de WhatsApp con la que chateó tenía el logo de Netflix. Según la madre de las hijas de Tinelli, la policía asegura que este tipo de denuncias son una constante.

Soledad Aquino en Instagram: "Gente amiga, tengan cuidado"

La ex de Tinelli compartió en sus redes sociales una advertencia: "Gente amiga, tengan cuidado". "¡Me extrajeron lo que me quedaba!", se lamentó. En su posteo de Instagram, Aquino recibió muchos comentarios de personas que sufrieron estafas similares: "A mi me pasó lo mismo pero con la venta de un sofá. Decí que llame al banco e hice bloquear todo...", le comentó una usuaria.

