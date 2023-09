Soledad Fandiño mantiene una vida pública desde hace años. Su carrera como modelo y actriz comenzó en su adolescencia y continuó siempre de manera ascendente. Por eso, la ex de Residente cosechó muchos fans a lo largo del tiempo y, como suele suceder, también algunos haters.

Soledad Fandiño.

Esta noche, Soledad Fandiño contó en sus redes sociales que uno de ellos la sigue desde hace años y ya le ha escrito desde varias cuentas falsas. Cansada de esto, la actriz decidió compartir algunos de los comentarios que le dejó donde se pudo ver la agresión que viene recibiendo por parte del desconocido.

"Si les pasa esto...", escribió Soledad Fandiño. Luego, compartió una serie de capturas de pantalla de los comentarios que le dejó el hater.

Y luego de eso indicó: "Mismo hater, diferentes cuentas. En fin, les paso una idea de lo que pueden hacer".

La carta de Soledad Fandiño

"Sos mi fan más fiel, después de tanto tiempo, tengo que reconocerlo y escribirte este único mensaje", comenzó escribiendo Soledad Fandiño en un posteo. Y continuó: "Creo que esta relación unilateral que construiste con tanta dedicación se lo merece. Hace años que me escribís y no sólo a mí, también a mi familia, a mis amigos y a mis conocidos".

"Me seguiste en cada paso que hice y en los que no hice también, porque creaste historias en tu mente acerca de cómo es mi vida, mis relaciones y hasta mi personalidad, historias fantásticas, dignas de un guion de cine", continuó la modelo.

Seguido a esto, señaló: "Aplaudo tu imaginación y agradezco que hayas invertido tanto tiempo, ¡tantos años! en crear cientos de cuentas falsas para poder comunicarte conmigo y no rendirte cada vez que te bloqueaba. Lo único que me preocupa es que tal vez, si hubieras invertido ese mismo tiempo en lograr tus metas, en perseguir tus sueños, hoy no estarías leyendo esto, estarías disfrutando de construir tu propia vida".

"Te invito a que lo hagas y que dejes de perder lo más valioso que tenemos. Sólo tengo amor para expresarte, espero que puedas encontrar ayuda", comentó la actriz. Y concluyó con una Postdata: "En un rato te vuelvo a bloquear, por mi salud mental y por la tuya, así que es tu oportunidad…'Elige tu propia aventura'. Tic, tac, tic, tac, tic, tac…".

De esta manera, Soledad Fandiño expuso completamente a su hater y pudo expresarse libremente después de tantos años de leerlo.