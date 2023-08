Soledad Fandiño, reconocida modelo y conductora, nos ha dejado sorprendidos al dar un audaz paso en su estilo personal, optando por un rotundo cambio de look.

Esta vez, la modelo que se encuentra viviendo en Miami junto a su hijo Milo, ha elegido nada más y nada menos que un corte carré, dejando atrás su icónica cabellera rubia y larga que la ha caracterizado durante años.

Así es el rotundo cambio de look de Soledad Fandiño

El corte carré, que se caracteriza por su longitud media y líneas limpias, es un estilo que ha estado ganando terreno en el mundo de la moda en los últimos tiempos. Es un cambio que no solo aporta un toque de sofisticación, sino que también refresca la imagen de quien lo lleva.

El impacto de este nuevo look no se ha hecho esperar. Las redes sociales se inundaron con comentarios y reacciones de sus seguidores y fanáticos, quienes no escatimaron en elogios hacia Soledad Fandiño. La decisión de un cambio tan significativo no solo resalta su versatilidad como modelo, sino que también demuestra su capacidad de inspirar a otros a experimentar y atreverse con sus propias elecciones de estilo.

Nuevo cambio de look: Soledad Fandiño apostó al corte carré

En una industria donde la imagen es crucial, Soledad Fandiño ha demostrado una vez más que está dispuesta a explorar nuevas facetas y seguir evolucionando. Su corte carré no solo es un cambio físico en su apariencia, sino también una representación de su actitud ante la vida: valiente, apasionada y siempre dispuesta a probar algo nuevo.