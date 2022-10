Soledad Pastorutti atraviesa un difícil momento: "Te voy a extrañar mucho"

Soledad Pastorutti es una agradecida de sus fanáticos, quienes por muchos años la acompañaron en cada faceta musical. Es por eso, que una trisite noticia la conmovió por estos días.

A través de su cuenta de Twitter, Soledad, se despidió de "Pupi", una querida fanática que por años la apoyó incondicionalmente.

"Pupi de mi corazón… No lo puedo creer… te voy a extrañar mucho, mucho… la peleaste hasta el final", escribió la cantante junto a una foto de la joven que falleció.



"Mucha fuerza a tu familia y todas las Tikas… Me quedo con todos los momentos vividos juntas como un tesoro", agregó la jurado de "La Voz Argentina", dándole fuerzas a los seres queridos Pupi y al resto de sus fanáticas que la conocían.

La cantante también se volcó a Instagram y en sus historias compartió su sentido pésame además de otras fotos junto a su seguidora.



Soledad Pastorutti se refirió a sus inicios en la música: “Sentí que no servía”

En su paso como jurado de "La Voz Argentina", Soledad Pastorutti abrió su corazón y dio una voz de aliento, poniendo como bandera su ejemplo, para quienes trabajan por sus sueños.

“Llevo muchos años en esto y me caí mil veces, mil veces sentí que no servía para esto, pero mi necesidad de cantar y hacer lo que hago fue más fuerte siempre, y eso es lo que les deseo a cada uno de ustedes”, dijo la coach dejando ver que el camino que eligió no fue nada sencillo.