Soledad Solaro es una de las modelos más famosas de la argentina y en las últimas horas su nombre comenzó a estar en boca de todos luego de una entrevista que le brindó a Sofía Macaggi en la que habló de la maternidad.

Al igual que Pampita, la reconocida figura nació en La Pampa pero en Realicó un 24 de octubre de 1978. Cuando tendía tan solo trece años comenzó a trabajar como modelo en Ricardo Piñeyro, una agencia de modelaje localizada en la ciudad de Buenos Aires. Tres años más tarde, debutó como modelo dentro de la agencia de Dotto models, hasta el punto de llegar a ser imagen de Ricky Sarkany, además de haber sido una de las últimas concursantes del desfile Scouting Dotto Models.

Sole Solaro

También ha participado en varias pasarelas realizadas en el Dotto Beach, célebre lugar donde se festejan desfiles y eventos y ha trabajado para importantes diseñadores como Laurencio Adot, Nina Ricci, Marcelo Senra, Mariano Toledo, entre otros.

Qué dijo Soledad Solaro sobre la maternidad

Sofía Macaggi, host oficial de "Sin vueltas", entrevistó a Soledad Solaro y fue allí el lugar en el que la modelo rompió en llanto. Lo cierto es que todo arrancó cuando la entrevistadora quiso indagar un poco más en cómo fue el proceso de congelar óvulos al que se sometió la modelo.

"Contaste que congelaste óvulos", arrancó diciendo Macaggi. "Sí, acá en frente", le respondió Solaro con una sonrisa.Inmediatamente, la entrevistadora recordó que en numerosas entrevistas, Soledad se refiere a los mismos como "los solaritos frozen" y ambas largaron una risa suave.

"Fue fuerte. Trato de tomarlo con humor pero a veces cuesta. Sobre todo ahora. Yo congelé a los 38 y congelé dos veces. La primera vez cuando fui, las inyecciones para estimular no me estaban prendiendo y ahí es cuando tomas consciencia de lo que estás haciendo. Traté de tomármelo como si fuese un trámite corto", declaró Soledad bajo la atenta escucha de Sofía.

Luego, la modelo continuó diciendo "Ahí me pude poner en el lugar de las mujeres que luchan tanto y les cuesta tanto ser mamás y decís -uhh-. Después congelé y los tengo ahí frozen pero todavía no me animo a decir chau hasta luego. Sola no me animo a ser mamá" .

Soledad Solaro

Inmediatamente, Sofía intentó indagar un poco más y agregó "Decías recién -yo no me animo a ser madre soltera-. Digo, ¿preferís resignar la maternidad?". A continuación, Soledad Solaro profundizó en el tema y con la voz entrecortada declaró "Y...me agarrás en ese proceso, Sofi. Sí, estoy en ese momento en el que digo -y ya está- , en el que digo -tiempo-"

Con lágrimas en los ojos Soledad Solaro le tomó la mano a Sofía Macaggi y cerró diciendo "Hoy mi prioridad pasa por tener mi compañero. Es un tema sensible para mí".