Soledad Silveyra reveló detalles de su dura historia familiar 

Este sábado en el ciclo PH Podemos Hablar, Andy Kusnetzoff recibió a nuevos famosos. En un momento el conductor del ciclo de Telefé, invitó a sus invitados a “acercarse al punto de encuentro aquellos que hayan superado duras pruebas en su infancia o adolescencia”.

Solita Silveyra reveló detalles de su dura historia familiar

Ante la pregunta, quien sorprendió con su dura historia de vida fue la actriz Soledad Silveyra, quien reveló que su madre intentó matar a su hermano, creyendo que lo había asesinado, y se suicidó.

Frente a la sorpresa de los invitados, la actriz comentó: “La historia de mi hermano y mi mamá fue muy fuerte”. Y agregó: “Mi mamá quiso matar a mi hermano, pensó que lo había matado y se mató ella. He pasado miles".

Solita Silveyra reveló detalles de su dura historia familiar

Solita contó que su progenitora había intentado quitarse la vida en reiteradas oportunidades, y que nunca aceptó que su hermano fuera homosexual.

El duro relato que contó María Becerra en PH Podemos Hablar:

En PH Podemos Hablar, la cantante María Becerra comentó una dura experiencia que vivió durante su adolescencia mientras cursaba el colegio. Ante la mirada de sus compañeros invitados, Solita Silveyra, Flavio Mendoza, Ximena Capristo y el Pájaro Gómez de Vilma Palma, la jovencita comentó que el 2012 fue su peor año de la vida.

“A mí me gustaba la carpintería. Mi hermano fue a un técnico. Se recibió de técnico electrónico. A mí me gustaba verlo hacer eso. Quería ser productiva en eso. Hacerme mi casa de muñecos. Entonces le dije a mis viejos que quería ir a un técnico. Mis papás no querían. Pero les hinche tanto que me anotaron. Y ¡maldito el día en que me anotaron!” empezó diciendo Becerra.

El duro relato que contó María Becerra en PH Podemos Hablar

La cantante más escuchada de Spotify relató: “La pasé muy mal. Éramos dos mujeres entre 400 varones. Antes era típico que vayas caminando y los compañeros te tocaran el culo. Te manosearan en el boliche, en el colegio. Era así. Eran todos en plena edad… Eran re pajeros. Yo estaba todos los días en la oficina, quejándome. Y ¡me mandaban a mi con la psicopedagoga! La misma preceptora me decía: ‘¿No pensaste en no usar jean?’ Me decían que trajera ropa holgada. Y ahí fue que nació mi obsesión por usar ropa holgada. Hoy en día no me pongo un vestido ni de caño. No me pongo short. No me pongo polleras”.

Ante la sorpresa de todos los invitados, la artista de 21 años agregó: “Me pegaban feo. Me tenían de punto. ‘Aprovechamos y te manoseamos’. Estuve un año”. Contó que, ante el maltrato y los abusos, ella no le decía nada a su madre, “porque me hacían creer que era yo la culpable”. Y dijo: “He llegado moretoneada, con el labio cortajeado... Me pegaban feo. Nunca le dije hasta que llegó un punto que… Bueno fue una vez que cinco compañeros, que eran los que me pegaban siempre… Uno se llamaba Ariel, de ese me acuerdo… Me llevaron al baño y me tenían uno de cada mano. Me tenían las piernas y me empezaron a querer sacar la ropa. Quisieron abusar de mí. Pasó una preceptora y yo estaba gritando. Y fue la nada misma. Me salvó que tocara el timbre”.

FF