Escándalo: qué pasó entre María Becerra y Paulo Londra 

Hace poco más de un año, Paulo Londra decidió desvincularse del productor colombiano Ovy On The Drums (Dainel Oviedo) y el empresario Kristoman (Cristian Salazar), líderes del sello discográfico Big Ligas, y llevarlos a la Justicia.

En su momento, Paulo Londra emitió un comunicado explicando los motivos que lo llevaron a tomar semejante determinación, y aseguró haberse sentido engañado por aquellos en quienes había confiado, ya que le hicieron firmar contratos sin posibilidad de analizarlo con un letrado.

Hasta tanto el conflicto no se resuelva por vía judicial, Paulo Londra quedó imposibilitado de volver a los escenarios. Por tal motivo, recibió el apoyo de sus millones de seguidores y sus colegas. Incluida la cantante María Becerra, quien desde su cuenta de Twitter en junio del 2020 señaló: “Que triste wacho...que triste que haya pibitos/as por ahí queriendo cumplir sus sueños, bancándose todo solos, viniendo de abajo, y que se crucen con hijos de p... que se aprovechan de su inocencia, su desconocimiento haciéndoles firmar contratos tan sucios”.

Lo cierto es que, en estos días, María Becerra compartió una historia de Instagram con Ovy en las que se los veía juntos en una foto. “¿Adivinen qué viene?”, escribió el productor arrobando a la cantante. Y ella le respondió: “Un placer trabajar con vos”. Algo que, sin lugar a dudas, fue tomado como una “traición” por parte de los seguidores de Londra, que se volcaron a las redes logrando convertir en tendencia el hastag #FreePaulo, con el que buscan que el cordobés sea liberado de su contrato.

El descargo de María Becerra sobre el escándalo de Paulo Londra

Paulo Londra publicó en su cuenta de Twitter dos mensajes, con unas diez horas de diferencia entre uno y otro, que decía: ““Ni sé cómo le dan cabida a giles” y “Gracias a Dios me desahogo cantando”.

Frente a la ola de críticas en su contra, María Becerra decidió hacer un descargo en redes sociales. “Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Es lo que todos queremos y estamos esperando hace dos años, eso es obvio y siento que no es necesario salir a aclararlo. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama”, comenzó diciendo. Y continuó: “Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado, pero simplemente fui a hacer mi trabajo”.

Finalmente, María Becerra dio detalles de su vínculo con Ovy: “Fui al estudio a grabar con un artista y un productor una de las 20 canciones que hice en mi viaje. Al igual que con otros 15 productores. No me estoy asociando ni firmando con ninguna empresa ni con nadie. Fui a hacer música, nada más. Ustedes saben cómo soy...Y pido disculpas si ofendía a alguien, no era mi intención. Lo siento mucho, me entristece mucho esta situación”.

María Becerra: La cantante que participó de la apertura de ShowMatch

María Becerra tiene 21 años nació en Quilmes y no terminó el secundario. Comenzó grabando videos mostrando que la música era su pasión, y así fue acumulando su público de a poco. Según comentó en una entrevista, el quiebre se dió en 2015 con un monólogo que se viralizó mientras ella se afeitaba.

Luego de haber lanzado el reciente hit Miénteme junto a Tini, fue elegida para participar en la apertura de ShowMatch, y volvió a presentar un nuevo feat con Khea, otro de los artistas del momento. Cabe recordar que Becerra acaba de lanzar el tema "¿Que Mas Pues?" junto a J Balvin.

¿Quién es Paulo Londra? El cordobés que ganó tres millones dólares

Paulo Londra de 23 años, nació en Córdoba y su vínculo con el rap comenzó cuando vio el film “8 Mile”, protagonizado por la estrella americana de rap Eminem. Surgido de la escena de las batallas de freestyle, como su colega Duki, Paulo Londra lanzó sencillos que lograron viralizarse a grandes escalas. Relax en 2017, Adan y Eva en 2018, y en 2019 Ed Sheeran lo invitó a participar en su sexto álbum con la canción Nothing on You.

El artista cordobés se convirtió en el primero en encabezar en dos ocasiones la lista Billboard Argentina Hot 100, y se convirtió en número 1 en Costa Rica, Perú, Ecuador, España y Uruguay. Inclusive, se llevó el Premio Gardel a la Mejor Canción/Álbum de Música Urbana. Paulo sigue rompiendo récords a pesar de no lanzar temas nuevos desde septiembre del 2019 por un conflicto legal.

FF