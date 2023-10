J Rei, poco después de que María Becerra anunciara que las entradas para su primer concierto en River se habían agotado, no tardó en expresar que estaba conmovido en sus redes. Es que la artista de 23 años será la primera mujer en actuar en el Monumental ante 83 mil fanáticos que concurrirán para disfrutar de todas las canciones de la quilmeña, que se mantuvieron en los primeros puestos en el último tiempo.

Durante este instante tan importante en la carrera de María, Julián Reininger, conocido como J Rei, no pudo contener su emoción y decidió hacer una propuesta romántica en sus redes sociales que nadie dejó pasar.

El mensaje amoroso de J Rei para María Becerra

"Ya quiero que tengamos hijos y contarles que mamá fue la primera mujer argentina en llenar un River", escribió la pareja de Becerra junto a la publicación del anuncio de las entradas agotadas, para mostrar cuán orgulloso se siente en estos momentos.

Los seguidores de la cantante enviaron de inmediato sus felicitaciones y mensajes de admiración, ya que la publicación tuvo más de 500 mil me gustas ante la emocionante noticia de su éxito en el Monumental.

La respuesta de J Rei

Es importante recordar que la pareja anunció su compromiso hace un tiempo: "Me comprometí con el amor de mi vida, porque siento eso en lo más profundo de mi alma y mi corazón. Dios, todavía se lo escucha llorar", había compartido la artista sensación en sus redes.

J Rei, por su parte, había anunciado: "Me dijo que sí. Comprometidos. Te amo tanto mi amor, me estalla el corazón de felicidad... No paro de llorar Dios. Qué afortunada soy de haberte encontrado".

SDM