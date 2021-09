Stefi Roitman compartió un video llorando y generó repercusión en redes

Stefi Roitman compartió un video que generó un fuerte impacto entre sus seguidores. La modelo y actriz difundió fragmentos del video que protagonizó para el músico Manuel Turizo en el que interpreta a una joven que sufre por la partida de su novio.

"Detrás de cámara. Lo que vemos antes de la edición. Esto fue para Te falló de Manuel Turizo. Horas dejando lágrimas y el corazón ahí. Me apasiona. Me lleva de viaje. Me conecta con otras partes de mí. Me convierto por un rato en otro ser y me lo gozo, o me lo lloro, pero siempre me lo disfruto. Siempre", reflexionó en el post de su cuenta oficial.

En las imágenes se puede ver el backstage de estas fuertes escenas, donde Stefi Roitman se pone en la piel de esta mujer que atraviesa la separación con su pareja.

Stefi Roitman, de gira con Ricky Montaner y rumores de embarazo

Instalados en Argentina hace algunas semanas, Stefi Roitman acompaña a Ricky Montaner por la gira que realiza Mau y Ricky en el interior.

Antes, la modelo y actriz fue parte de La Voz Argentina donde cumplió el rol de host digital en el certamen más famoso de la televisión. Fue en los camarines de este ciclo donde se encendieron los rumores de embarazo, cuando circuló por las redes una foto en el que el hijo de Ricardo Montaner le da un beso en la panza.

La foto de Stefi Roitman y Ricky Montaner que despertó rumores de embarazo.

Luego, Roitman despertó más especulaciones cuando compartió un tweet en el que confirma que estaba haciéndose análisis de sangre. “Lo que más me duele de hacerme análisis de sangre de chequeo son 10, 11, 12 horas de ayuno”, escribió la influencer en Twitter.

A pesar de las versiones, ni Stefi ni Ricky hablaron sobre esta realidad que, al parecer, quedó en la ilusión de los fanáticos.