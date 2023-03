Hace apenas una semana una publicación de Marlene Rodríguez, suegra de Stefi Roitman, puso en alerta a los seguidores tras generar especulaciones de embarazo en la actriz.

Y es luego de un año del casamiento de Ricky Montaner y Stefi, sus fanáticos comenzaron a pensar que la familia se agrandaba. Debido a la llamativa frase de Marlene en su posteo: ‘’"Por tu espíritu santo en la Luli". El apodo ‘’Luli’’, es como llama cariñosamente a la actriz.

Quién se encargó de terminar con las especulaciones, fue el periodista Juan Etchegoyen, mediante la cajita de preguntas uno de sus seguidores le consultó acerca de este tema y se encargó de aclarar todo.

Stefi Rotiman negó los rumores de embarazo

‘’Bien dicho jaja. No lo estoy’’, reveló Stefi Roitman acompañado por emojis de corazones. Además, el periodista aclarando la situación expresó: ‘’ Por si quedaban dudas, Stefi me escribió para aclarar que no está embarazada", concluyó.

Stefi Roitman marcó tendencia con sus ribcage jeans

Stefi Roitman tuvo una reunión laboral y para dicha ocasión llevó un sweater celeste tipo cardigan corto y eligió combinarlo con unos ribcage jeans.

Se trata de un modelo que recurre al estilo retro de los años treinta evocando la inconfundible silueta de Katherine Hepburn, Además, estos jeans toman como referencia el gusto por la customización de los 501® vintage y, a la vez, el estilo grunge de los años noventa.

Stefi Roitman

Sin duda alguna, Stefi Roitman sabe cómo marcar tendencia.

D.M