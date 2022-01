Stephanie Demner y Guido Pella serán papás de una beba

Stephanie Demner y Guido Pella van a ser papás. Ya no más rumores, ahora es una noticia confirmada que la dio Ángel de Brito.

En diciembre, el conductor había comentado que había una famosa embarazada pero que aún no estaba autorizado a dar su nombre. Uno de los que empezaron a circular fue el de Stephanie Demner aunque ella siempre lo negó.

"Estaba esperando tu mensaje jaja. te juro", le respondió Stephanie Demner a Ángel de Brito el 12 de diciembre cuando el conductor le preguntó si era verdad que estaba embarazada. En otra parte del diálogo, se puede leer que la rubia escribió: "Obvio que lo vas a subir vos primero pero todavía no saben ni nuestros papás. Solo amigos íntimos. Estoy de muy poquito. Un mes y medio nomás".

El conductor contó en sus redes que Stephanie Demner está embarazada de 15 semanas. "Es una nena, y se llama Ariana", agregó. y por último escribió: "Este era el embarazo Que les anticipé en LAM en diciembre que no podía contar".

Stephanie Demner enfrentó los rumores de embarazo: su palabra en las redes sociales

A principio de año, la influencer subió una foto que hizo sospechar a sus seguidores sobre la posibilidad de que estuviera embarazada. En la imagen se la veía a Stephanie Demner de perfil, en bikini desde Monte Hermoso. "Ultimo día. Mañana vuelta a la ciudad de la furia (me fui sin haber comido choclo.. sépanlo)", escribió la blonda desde Monte Hermoso. Ante esto, una de sus followers reaccionó: "Para! No es un antojo el choclo no?????"

Lo primero que hizo Stephanie Demner ante la ola de rumores que ya había llegado a varios portales, fue responder a través de sus redes las dudas que estaban circulando. "Les prometo que mi comunidad va a ser la primera en enterarse cuando tenga algo para contar", fue su primer posteo en Historias.

Stephanie Demner y Guido Pella.

Seguido a esto, aclaró el motivo por el que está siguiendo a una pediatra. "La amo hace mil. Si no la siguen vayan porque es lo más", y arrobó a la Dra. Jimena Le Bellot, quien en sus Historias también aclaró que se conocen hace muchos años.

Por último, y para evitar futuros nuevos rumores, Stephanie Demner contó: "También sigo cuentas de emprendimientos para mi sobrina y mi futura sobrina que nace en febrero. Les aviso desde ya x las dudas", junto a emoticones que lloran de risa.

Finalmente, hoy Ángel de Brito confirmó que sí los rumores eran ciertos.