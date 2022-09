Susana Giménez pidió que la China Suárez no la interprete en la serie de Coppola: los motivos

Hace algunos meses y mediante un llamado telefónico, Guillermo Cóppola le contó a Susana Giménez que él iba a tener su propia serie y que el personaje de la diva formaría parte del elenco. Ante esta noticia, la mítica conductora no dudó en hacer sus pedidos. Entre ellos, uno muy importante: que la China Suárez no sea la actriz elegida.

Lo cierto es que Susana Giménez no quiere que sea Eugenia Suárez quien la interprete porque no le había gustado la caracterización que ésta había hecho en la serie "Sandro de América". En su momento, Susana Giménez brindó una entrevista a Diario Perfil y, al ser consultada por la interpretación que la China Suárez había realizado sobre ella, respondió: "No me gustó y se lo dije. Lo hable con la China. Me la encontré en el evento de Jean Paul Gaultier y le dije 'Mirá, no me gustó'. Decía cosas fuera de época: 'Mi amor, mi amor? y yo no había empezado ni con la televisión", criticó en ese entonces la estrella de telefe.

La China Suárez interpretando a Susana Giménez en Sandro de América

Todos sabemos la pasión que tiene Susana Giménez por la moda así que, el segundo pedido que la diva le realizó a Coppola fue que su personaje esté bien vestido.

Quién es la actriz elegida para interpretar a Susana Giménez en la serie de Coppola

María Campos es el nombre de la actriz elegida para ponerse en la piel de Susana Giménez en la serie "Coppola, el representante".

La joven fue elegida a través de un casting que supuestamente dejó a todos boquiabiertos. Lo cierto es que María Campos estudia actuación desde muy pequeña, es cantante, compositora y es una aclamada actriz en el mundo del teatro under.

María Campos y Guillermo Coppola

En el 2019, la artista tuvo el honor de poder cumplir uno de sus sueños y de abrir el show de Fito Páez en el Movistar Fri Music frente a 25.000 espectadores en el mes de junio y fue ovacionada luego de interpretar una emotiva versión de “La Despedida” junto a Fito Páez.

Uno de sus últimos logros tiene que ver con la pantalla de eltrece. En 2020 su canción “Separadas” fue la elegida para ser la cortina de la esperada y exitosa serie.

María Campos

Además, según aseguró Marcela Tauro en Intrusos, María Campos dejó fascinados a todos los que le tomaron el casting para interpretar a Susana Giménez en la serie de Guillermo Coppola. ¿Lo importante? La diva no se va a enojar porque finalmente no será la China Suárez quien la interprete.