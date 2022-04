Susana Giménez: “Qué suerte que se acabó esa pesadilla de querer buscarme sucesora"

Susana Giménez brindó una entrevista en donde manifestó su enojo hacía los medios y sus ansiadas ganas de saber quien ocupará su lugar.

“Qué suerte que se acabó esa pesadilla de querer buscarme sucesora. No había, ¿vieron? No hay sucesoras, no existen”, dijo al ser consultada al respecto.

Acto seguido, Susana Giménez aseguró: “Todos somos seres distintos. Están buscándole sucesora a Marilyn Monroe hace 50 años y jamás la van a encontrar. Como tampoco habrá Mirthas ni Chinas. Por más que Juanita lo haga muy bien, creo que la gente de la Chiqui quiere a la Chiqui”.

“Es increíble, pero ella quiere volver a la tele. No sé si será semanal o mensual, pero está decidida. Así que córtenla con eso: ni Susanas ni Chiquis ni Diegos podrán ser reemplazados”, remató en un mano a mano con La Nación.

Susana Giménez cuenta más de 50 años de carrera en los medios. Su fama, su nombre, talento y su influencia sobre la gente, ha sido inspiración de miles de personas que a lo largo de estas últimas décadas, han crecido viendo a la “Su” en televisión.

Es por eso que pensar en entretenimiento sin Susana Giménez suena algo impensable; no obstante, la realidad va a ser otra y muchos seguidores de la diva lanzan sus opiniones para saber quién sería su potencial sucesora. Hace poco se conoció, por medio de una historia de Wanda Nara, el nombre de la famosa que tomaría o mejor, llegaría a tener el mismo nivel de popularidad y aceptación entre los fans “La blonda”.

Una seguidora de la esposa de Mauri Icardi, le dijo a la empresaria que el popular de la gente dice que ella sería la sucesora de Susana Giménez y le preguntó: “¿Qué pensás vos?”.

Wanda Nara le respondió a la usuaria de Instagram de manera clara y concisa: “Me lo dijo ella misma”. Con esta respuesta, Wanda dejó claro que “Su” la eligió a ella para tomar su lugar en los medios y en la farándula argentina.