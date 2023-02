Con una llamativa propuesta televisiva, Susana Giménez regresa a los televisores de la Argentina. Luego de un extenso descanso y lejos de la conducción, la diva estará a cargo de un programa de comedia y tendrá un compañero con quien deberá compartir el trono de anfitrión.

La noticia se dio a conocer en las redes sociales y sorprendió a todos cuando informaron que no será en las pantallas de Telefé, donde Susana Giménez llevaba a cabo su emblemático programa de entrevistas y entretenimiento con celebridades. Se trata de "LOL Argentina", donde también conducirá Grego Rossello, una adaptación de "Last One Laughing" (El último riendo). Competirán 10 comediantes por 6 horas y el desafío es hacer reír al público, pero si uno de ellos se ríe, pierde.

"Sabemos que somos campeones del mundo, pero ¿sabemos qué comediante es campeón de Argentina? ¿Quién la clava en el ángulo en cada chiste? ¿Quiénes son los mejores en gambetear al mal humor y pegarles a los temas más sensibles?", fue la metáfora mundialista con la que Susana Giménez presentó el programa.

Susana Giménez y Grego Rossello en LOL Argentina

Si bien no hay una fecha confirmada, Susana Giménez anunció que LOL Argentina estará disponible en Prime Video muy pronto. Los usuarios de dicha plataforma podrán disfrutar del regreso de la diva a la conducción y horas interminables entre muchas carcajadas. Algunos de los competidores serán reconocidos comediantes argentinos y una parte del premio económico será donado a una ONG.

Susana Giménez habló del incendio de su casa en Miami

La actriz Susana Giménez vivió momentos de mucha angustia y tensión en Miami. Fuentes cercanas a la diva nos confirmaron que la casa de la presentadora, en Venetian Island, Miami, se prendió fuego. El origen del incendio habría sido a raíz de un cortocircuito ocurrido al interior de la casa. "La residencia se llenó de humo y llamaron a los bomberos que llegaron de inmediato y debieron derribar parte de una pared", relató la fuente.

"Debido al episodio, Susana estaría sin luz y agua. Problema que será solucionado a la brevedad. Su festejo su cumple allá, rodeada por sus afectos más cercanos", Remarcó la fuente en exclusiva.

