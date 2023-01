Susana Giménez en el día de su cumpleaños: "Que placer, como nos divertimos"

Este 29 de enero, Susana Giménez se encuentra cumpliendo años. Por esa razón, en sus redes sociales, la diva lo celebró con un reel en donde muestra gran parte de su trabajo y agradece a su equipo.

"Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños @ineshernandez2003. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra!) Que placer, como nos divertimos ! Y Cuanto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillandome y me peinándome !!!, dijo Susana Giménez en su cuenta de Instagram.

Rápidamente, la publicación recaudó miles de likes como de mensajes de amor en este día tan especial. Es importante resaltar que en dicho posteo se la puede ver a la diva de los teléfonos en diferentes estadios de su trabajo frente a la cámara.

Susana Giménez y la imprevisible respuesta sobre Gran Hermano

Tan espontánea como de costumbre, Susana Giménez no titubeó cuando un cronista de Intrusos le preguntó si miraba Gran Hermano. La diva confirmó que, en realidad, prefiere el programa de Guido Kaczka.

A la salida de una gala, le preguntaron si miraba el reality estrella de Telefe, canal del cual es una figura histórica, pero Susana admitió que mira el programa de prime time de El Trece.

“No, no veo Gran Hermano. Veo Los 8 escalones del millón. Jugamos con mi hija y le gano siempre” expresó la diva de brillantes con una sonrisa al darse cuenta de lo que había dicho.

Una anécdota más que se suma a ‘las perlitas de Susana Giménez’ y que luego intentó salvar anunciando que va a participar en Por El Mundo Mundial, el programa de Telefe que va a conducir Marley desde el Mundial de Fútbol en Qatar.