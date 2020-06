Susana Giménez sobre su salud: "Sigo muy dolorida"

Susana Giménez habló de su estado de salud y manifestó que, a pesar de estar mejorando de a poco, los dolores que padece son intensos. El tropezón en las escaleras de su casa de Uruguay le provocaron una luxación de codo que la tienen ahora convaleciente. Si bien desde el Sanatorio Cantegril informaron que no hubo fractura, la actriz debió quedó internada por algunas horas.

"Cada día estoy un poquito mejor, pero sigo muy dolorida, muy dolorida. Se me cruzaron los huesos de los codos. Ayer me hicieron nuevas radiografías y debo tener el yeso bastante tiempo, por lo menos tres semanas más para que los huesos se junten. Además tengo que ir una vez por semana al médico", expresó la diva de los teléfonos en diálogo con La Nación.

Luego, la conductora de 76 años continuó: "No me operaron. Solo estoy enyesada, nada más. Es muy molesto, me duele muchísimo, todavía no se me pasó el dolor". Actualmente Susana se está recuperando tras sufrir una caída el pasado viernes 29 de mayo, en plena madrugada. Quien la asistió en aquel entonces fue su hermano, Patricio Giménez, que llamó a emergencias de inmediato.

A pesar de estar pasando por esta situación horrorosa, la artista argentina se mantiene activa en sus redes sociales y en las últimas horas dio noticias de Rita, la perrita que compró y tras ser devuelta por un mes al criadero donde nació, fue enviada a "La Mary". "Rita sigue creciendo (ya pesa 5 kilos) y nos esta volviendo locos a todos!, dijo la blonda en su cuenta oficial de Instagram junto a un video en el que muestra los destrozos de la terrible, por lo que no tiene descanso.