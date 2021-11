Susana Giménez y la pregunta al hueso a Wanda Nara sobre la China Suárez e Icardi

Finalmente se pudo ver la primera parte de la entrevista entre Wanda Nara y Susana Giménez en directo desde París.

En el mano a mano, la diva tuvo toda la confianza para consultarle a la mediática sobre el escándalo entre su marido, Mauro Icardi, y la China Suárez.

Sin dudarlo, Susana lanzó: "¿Se vieron la China y Mauro?".

"Para trabajar el perdón, le dije que sentía que había un quiebre, me dijo que hubo un encuentro que no fue nada, fue en París. Parece que ella vino acá. Hay cosas que no sé. Para mí lo más importante es sentarme con él y que dijera la verdad", fue la respuesta de la blonda.



"Yo después le pedí perdón a ella por la palabra que había usado en las redes sociales", aclaró Wanda. "Yo creo que podemos seguir nuestra historia porque él está arrepentido, yo creo en el perdón. Tenemos una pareja chapada a la antigua", continuó la mediática.

"Lo que hablamos con ella va a quedar ahí. A mí no me cambia si pasó algo, para mí un mensaje ya es gravísimo. Eso queda en cada uno, yo confío en Mauro ciegamente, sino no podría seguir", aclaró.



"¿Leíste el comunicado de la china?", le preguntó Susana. "Fue muy complicado para entenderlo, entiendo que hay mujeres que vivan diferente. Yo no estoy ni un minuto en una relación si no siento amor".

La palabra de Wanda Nara tras la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez

"Al ser dos personas muy conocidas se empezaron a generar muchas versiones. A veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es el precio que pago por mi impulso. Tenía mi teléfono en la mano y me dio bronca, ira y puse una historia", relató Wanda Nara.

"Siempre busqué y revisé y tenemos confianza, nosotros empezamos como amigos nuestra relación. A veces él me mostraba los mensajes que le llegaban, yo capaz estaba parturienta y veía esas cosas. Ellos tienen un poder... yo conozco las partes buenas y malas, las cosas no son como se muestran en Instagram", analizó Nara.



"Yo tenía buena relación con ella, mi mirada fue machista con ella y comparto que una mujer pueda ser libre, pero yo soy muy chapada a la antigua en mi pareja. Somos como la familia Ingals. Para mí un mensajito es para divorcio. Una mujer con los valores que tengo yo nunca me hubiera esperado un mensaje algo así", relató sobre su relación.

"Cuando pasó agarré y saqué el primer vuelo que había. Todo el mundo me decía que estaba haciendo un lío, pero en mi pareja esas cosas no pasas. Yo le dije: '¿vos me perdonarías?' Y él me dijo que no", dijo y agregó: "Nosotros teníamos una relación que cualquier cosita nos la contábamos"