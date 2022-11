Susana Giménez y las burlas de Fátima Flórez

La estrella de la tv argentina Susana Giménez, quien es la diva mas respetada por todos, menos por Fátima Flórez, quien en un acto se burlo de ella y de su hermano Patricio Giménez.

La conductora le habría iniciado acciones legales a la humorista por los comentarios y si bien todo se dio en un contexto de risas, al parecer para ellos no fue así.

¿Que dijo Susana de las burlas de Fátima Flórez?

"Fue mucho antes de que fuera a Montevídeo, no sé quién me dijo, una amiga mía no grabó. Ah, me enteré por la Chiqui (Mirtha Legrand), me llamó y me dijo 'oíme, me llamaron y me dijeron que Fátima Flórez no sé que dijo. ¿Pero cómo voy a decir una cosa así?", comenzó diciendo la diva en una nota que le hicieron en LAM

Además, agregó: "Le dije 'es mentira, cómo vas a decir eso'. Es mentira, con quién me voy a enojar yo, no me voy a pelear con nadie por algo que es una tontería. Toda mi vida he pagado impuestos, me han sacado el 65% de todo lo que he ganado. Este país es así, no te digo lo anterior, pero este te saca el 65%".

¿Que dijo Fátima Florez?

La humorista, no estaba enterada de la decisión que tomo la diva, se enteró cuando Ángel de Brito lo comunicó y manifestó: "La imitación sobre Susana la hago hace mil años, pero no sé por qué se enojó. En Uruguay hicimos el personaje de Susana como siempre, como toda la vida, por supuesto adaptándolo a Uruguay, pero no sé por qué pudo ser... La verdad no entiendo".

Agregando un comentario final. Fátima Flórez agregó: "Imaginate que Susana me contrató para su programa años atrás, ella misma, ya sabe como la hago, como la interpreto, no creo que se enoje. Amo a todas las mujeres que interpreto, por eso no entiendo, me extraña de Susana, no sé que pudo haber pasado",